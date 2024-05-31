بينهم عمال إغاثة.. شهداء بقصف إسرائيلي عنيف على النصيرات والبريج وسط غزة (فيديو)

استشهد فلسطينيون، اليوم الجمعة، بينهم عاملون في الإغاثة الإنسانية، جراء غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 3 فلسطينيين من أسرة واحدة، جراء استهدافهم من قبل الاحتلال في مخيم بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضح المراسل أن الشهداء كانوا يعملون في مجال الإغاثة وكانوا في طريقهم إلى المطبخ لمساعدة النازحين، وهم طارق زكي درويش، وحمزة زكي درويش وعبد الرحمن درويش.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن شهداء وصلوا أشلاء إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح نتيجة قصف عنيف من طيران الاحتلال لمخيم البريج وسط قطاع غزة، كما ارتقى شهداء باستهداف منزل سكني بالمخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأوضحت أن ثمانية شهداء على الأقل ارتقوا، بينهم طفلان وثلاث نساء، بقصف مخيم البريج، الذي استهدف منزلا لعائلة الصوص. كما استشهد 4 على الأقل بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الهور في المخيم.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت منزلًا آخر لعائلة الصوص في محيط مسجد النور في “بلوك 9” بمخيم البريج وسط القطاع؛ مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين واشتعال النيران في المنزل والمنطقة المجاورة.

وأشارت المصادر إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منازل سكنية شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، في حين أصيبت منطقة مصبح شمال مدينة رفح بقصف مدفعي إسرائيلي مكثف.

كما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة جنوب حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة على منازل المواطنين في أحياء تل الهوى والشيخ عجلين والزيتون والصبرة بالمدينة.

ومنذ 7 أكتوبر تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت حتى أمس الخميس، 36 ألفًا و224 شهيدًا، وأكثر من 81 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة متجاهلة قرارا أمميا يطالبها بوقف القتال فورًا، وأوامر من محكمة العدل لاتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية” و”تحسين الوضع الإنساني”، كما تتجاهل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت.