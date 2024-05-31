جيش الاحتلال ينسحب كليًّا من جباليا ويعلن مقتل 10 عسكريين خلال العملية

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، من شمال قطاع غزة بعد عملية عسكرية استمرت 20 يومًا، مخلّفا دمارا واسعا غير مسبوق خاصة في مخيم جباليا ومحيطه، وحرق مئات المنازل.

وفي 12 مايو/أيار الجاري بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما بريا في مخيم جباليا ومناطق محيطة به، ثم أعلن بعد ثلاثة أيام توسيع الهجوم بعد أن واجهت قواته معارك شرسة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

חילוץ 7 חללים חטופים, מאות מחבלים מחוסלים ו-10 קילומטרים של תת-קרקע שהושמדו; כוחות אוגדה 98 השלימו את משימתם במזרח ג׳באליא ויצאו להיערכות להמשך לחימה ברצועת עזה לכל הפרטים>> https://t.co/BQkg0vcepF pic.twitter.com/YxEbtgMm45 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 31, 2024

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية انسحبت كليًّا من جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غرة.

وكشف الانسحاب الإسرائيلي عن دمار هائل في مخيم جباليا ومحيطه شمل آلاف الوحدات السكنية إضافة إلى الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

كما أحرق الجنود الإسرائيليون مئات من البنايات السكنية التي لم يتم تدميرها في المخيم، وعُثر على جثث عدد من الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال عملياته العسكرية، وقد وُجدت تلك الجثث في طرقات المخيم ومنطقة مشروع بيت لاهيا وغالبيتها متحلّلة.

مقتل 10 عسكريين في جباليا

بدورها، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن حصيلة الخسائر البشرية في صفوف القوات الإسرائيلية التي توغلت في جباليا، وقالت إن 10 عسكريين قتلوا في جباليا على مدار 20 يومًا، من دون أن توضح الرتب العسكرية لهؤلاء القتلى.

בתום כ-20 יום: אוגדה 98 השלימה את המבצע בג'באליה – בו בין היתר הושבו לארץ 7 גופות החטופים ונפלו 10 לוחמים@Doron_Kadosh pic.twitter.com/j7T7nfUEQQ — גלצ (@GLZRadio) May 31, 2024

كما أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، باستعادة جثث 7 أسرى كانوا في المخيم، وقال إن القوات الجوية شنت أكثر من 200 غارة جوية خلال العملية، وادعى تدمير 10 كيلومترات من الأنفاق التي تستخدمها المقاومة في المخيم.

ورغم البيانات التفصيلية عن الخسائر والأهداف التي ادعى الاحتلال أنه أنجزها في المخيم، فإنه لم يذكر أو يشر بأي شكل من الأشكال إلى أسر جنود جدد من قبل كتائب القسام في المخيم، في العملية التي أعلن عنها أبو عبيدة قبل أيام، من دون أن يذكر عدد الأسرى الجدد ولا رتبهم العسكرية.

الجيش يطالب سكان بيت حانون بالنزوح

وبالتزامن مع انسحاب جيش الاحتلال من جباليا، أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن الاحتلال ألقى منشورات يطالب فيها النازحين في منطقة بيت حانون بإخلاء المناطق الغربية من مدينة غزة، شمالي القطاع.

وجاء نص المنشور كالتالي “إلى كل السكان والنازحين في مدارس الإعدادية أ للبنين والثانوية مهدي الشوا في بلوك 578 والمدرسة الإعدادية رازي الشوا في بلوك 577 في منطقة بيت حانون، عليكم الإخلاء إلى المناطق الغربية من مدينة غزة، الجيش سيعمل بقوة في المناطق”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على غزة، رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.