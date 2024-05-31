دونالد ترامب.. ما الذي ينتظر أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا؟

سيتمكّن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب -بعد إدانة هيئة محلّفين له أمس- من مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، وذلك لأن دستور الولايات المتحدة لا يمنع أصحاب السوابق من تولّي الرئاسة.

وبعد إدانة هيئة محلّفين، الرئيس السابق دونالد ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية تزوير سجلات محاسبية لإخفاء دفعه أموالًا لشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية، يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيًّا.

وأدانت هيئة محلّفين في نيويورك الخميس دونالد ترامب بكلّ التّهم الموجّهة إليه، في تطوّر مزلزل، وقبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها الرئيس الأمريكي السابق ترامب للعودة إلى الحكم.

مفارقات المحاكمة

ومن مفارقات هذه المحاكمة أنّ المرشّح الجمهوري الذي كان متضايقا بسبب الابتعاد عن الحملة الانتخابية إذ أُلزِم بحضور الجلسات منذ انطلاقها في 15 إبريل/نيسان (بمعدّل أربعة أيام في الأسبوع)، استعاد بحُكم الإدانة الذي صدر عليه حريّته كاملة، حتى مطلع يوليو/تمّوز.

وقد حدّد رئيس المحكمة القاضي خوان ميرشان، الساعة 10.00 من صباح الخميس (14.00 بتوقيت غرينتش) الذي يوافق يوم 11 يوليو/تمّوز، موعدًا للنطق بالعقوبة، وفي انتظار ذلك أطلق القاضي سراح ترامب دون كفالة.

وسيكون موعد النطق بالعقوبة، قبل أربعة أيام فقط من المؤتمر الذي سيتمّ فيه رسميًّا تعيين دونالد ترامب مرشّحًا للحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترامب حتى 13 يونيو/حزيران لتقديم دفوعه قبل صدور العقوبة، والنيابة العامة حتى 27 يونيو/حزيران للردّ على هذه الدفوع.

وخلال مؤتمر صحفي رحّب فيه بحكم الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين، قال المدّعي العام ألفين براع إنّ هيئة المحلّفين قالت كلمتها حين وجدت المتّهم مذنبًا بكل التّهم الـ34 الموجّهة إليه.

وأضاف أن “الصوت الوحيد الذي يهمّ هو صوت هيئة المحلّفين، وهيئة المحلّفين قالت كلمتها”، مشيرًا إلى أنّ أعضاء الهيئة الـ12 أصدروا بالإجماع قرارهم بإدانة المدّعى عليه “بـ34 تهمة تتعلّق بتزوير محاسبي مشدّد لإخفاء مؤامرة هدفها إفساد انتخابات 2016”.

ما العقوبات التي تنتظر ترامب؟

ويواجه ترامب نظريًّا عقوبة السجن، إذ يُعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن مدة أقصاها أربع سنوات.

لكنّ هذه العقوبة يمكن تخفيفها إذا لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترامب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة 78 عامًا.

وبالنظر إلى السجلّ العدلي للمدان، يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، إضافة إلى غرامة مالية.

وفي العموم فإنّ ترامب أمامه مهلة شهر واحد لإخطار القضاء بنيته استئناف الحُكم، ومن ثم أشهر عدّة للقيام بذلك رسميًّا، ومن المرجّح أن يؤدّي استئناف الحُكم إلى تجميد العقوبات المتأتية منه وخاصة إذا كان بين هذه العقوبات السجن النافذ.

ومن المفارقة أيضا أنّ إدانة ترامب هذه لا تبطل ترشّحه للانتخابات الرئاسية، بل سيكون بإمكانه أن يخوض الانتخابات حتى وإن صدرت عقوبة سجنية عليه ودخل السجن فعلًا.

“محاكمة مزيّفة”

وفور صدور الحكم، سارع ترامب إلى التنديد به معتبرًا أن المحاكمة “مزيّفة” وأن هذا الحكم “عار”؛ لأنّه “رجل بريء”، وأكد بنبرة ملؤها التحدّي أنّ “الحُكم الحقيقي” سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن غير المرجّح أن تنطلق محاكمة ترامب في هذه القضية بالاستئناف قبل الانتخابات الرئاسية، وإذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية فإنّ إدانته هذه لن تحول دون تولّيه مهام منصبه في يناير/كانون الثاني 2025.

في المقابل، لن يتمكّن ترامب إذا ما عاد إلى البيت الأبيض من أن يعفو عن نفسه أو أن يُصدر أمرًا بكفّ الملاحقات في هذه القضية، وذلك لأن القضاء المسؤول عنها تابع لولاية نيويورك وليس للدولة الفدرالية.