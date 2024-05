سلوفينيا.. رابع بلد أوروبي يعترف بدولة فلسطين خلال يومين

أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهي الدولة الرابعة التي تتخذ مثل هذه الخطوة خلال يومين.

وقال رئيس الوزراء السلوفيني، إن حكومته وافقت، الخميس، على قرار الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وذلك بعد إقدام كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج على هذه الخطوة.

وأثار القرار السلوفيني تنديدا فوريا من إسرائيل، وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن أمله أن “يرفض” برلمان سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال رئيس وزراء سلوفينيا، في تصريح عقب اجتماع الحكومة، إن بلاده قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأضاف رئيس الوزراء أن القرار يحمل رسالة واحدة فقط “وهي طلبنا بوقف الأعمال العدائية في غزة”، موضحا أن القرار ليس ضد إسرائيل أو غيرها وأن الحكومة ستحيل القرار إلى البرلمان مع طلب الدعم من النواب.

ويصوت البرلمان السلوفيني الثلاثاء المقبل على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين بعدما أقدمت إسبانيا وأيرلندا والنرويج على هذه الخطوة، على ما أعلنت رئيسة البرلمان.

ورفعت الحكومة السلوفينية العلم الفلسطيني إلى جانب علمي سلوفينيا والاتحاد الأوروبي أمام مقرها في وسط العاصمة ليوبليانا، وقال رئيس الوزراء “هذه هي رسالة السلام”.

ويوم الثلاثاء أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، وهو ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

ومن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، تعترف السويد وقبرص والمجر وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا بدولة فلسطينية.

وقالت مالطا إنها قد تتخذ نفس الخطوة قريبا، كما قالت بريطانيا وأستراليا إنهما تدرسان الاعتراف أيضا، لكن فرنسا قالت إن الوقت ليس مناسبا لذلك الآن.

وانضمت ألمانيا إلى الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الأقوى، في رفض أي نهج من جانب واحد، والإصرار على أن حل الدولتين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار.

وكانت النرويج، التي ترأس مجموعة المانحين الدوليين للفلسطينيين، تتبنى حتى وقت قريب الموقف الأمريكي لكنها فقدت الثقة في نجاح هذه الاستراتيجية.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار الذي اتخذته حكومة سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين، وأحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إن سلوفينيا بهذه الخطوة المهمة، تعبر عن التزامها الثابت بحل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.

وأكدت أن هذا الاعتراف يأتي انسجاما مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة به، الأمر الذي سيساهم بشكل إيجابي في جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

