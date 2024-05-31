شهداء الأقصى تبث مشاهد استهدافها قوات للاحتلال في محور نتساريم (فيديو)

نشر الإعلام العسكري لكتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة (فتح)- مشاهد قال إنها لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز في محور نتساريم.

وأفادت الكتائب بأن مقاتليها استهدفوا القوات برشقة صاروخية قصيرة المدى، وقذائف الهاون عيار 120، وقذائف الهاون عيار 60، ضمن معركة طوفان الأقصى التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة، تصديها لعدوان الجيش الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني وجرح عشرات الآلاف، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين.

وذلك إضافة إلى تدمير البنى التحتية في عموم محافظات القطاع ومدنه، فضلًا عن المجاعة الكارثية التي تسبب فيها الحصار، بحسب منظمات أممية ودولية.