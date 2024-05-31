عبد الملك الحوثي يوجه رسالة إلى مصر بعد اعتداء إسرائيل على جنودها (فيديو)

دعا زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية عبد الملك الحوثي مصر لاتخاذ “خطوات جريئة وقوية” بعد اعتداء إسرائيل على جنودها واحتلال معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

وقال الحوثي في كلمة نقلتها قناة “المسيرة” اليمنية، مساء الخميس، إن كل هذه الأفعال “انتهاك خطير جدا وتهديد للأمن القومي المصري”، معربا عن أمله في أن “يكون هناك موقف مصري من أجل مصر ومساندة الشعب الفلسطيني بالمستوى الذي ينبغي”.

وأضاف: “المفترض أن يكون هناك توجه لمواقف أكبر وأقوى وأوضح تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية والتهديدات لجمهورية مصر العربية”.

ودعا زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية السلطات المصرية إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، قائلا إن الأخيرة تستفيد بشكل كبير من العلاقات الاقتصادية مع مصر.

وأكد عبد الملك الحوثي أن مصر ستحظى بمساندة الشعوب وتأييدها إذا اتخذت “خطوات جريئة وقوية” تجاه التهديدات الإسرائيلية، ومشددا على أن اليمن سيقف مع مصر إذا وقفت وقفة صادقة تجاه تلك التهديدات ونصرة للشعب الفلسطيني.

عبد الملك الحـ ـوثـي: إذا اتخذت #مصر خطوات جريئة وقوية ستحظى بمساندة #اليمن والشعوب العربية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VQx9qTxreJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 30, 2024

وإعلنت إسرائيل أنها سيطرت بشكل كامل على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) بين قطاع غزة ومصر، الأربعاء الماضي.

ويمتد محور فيلادلفيا على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، من ساحل البحر المتوسط شمالًا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا، لمسافة 14 كيلو مترًا.

وقبلها، أعلن الجيش المصري، الاثنين الماضي، استشهاد عنصر تأمين على الحدود مع مدينة رفح جنوب القطاع إثر إطلاق نار.

وقال المتحدث العسكري في بيان إن القوات المسلحة المصرية “تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح”.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشن جماعة “أنصار الله” هجمات على مواقع في جنوبي إسرائيل، كما تستهدف السفن التي تتبع إسرائيل أو مرتبطة بها وكذلك السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر والمحيط الهندي. كما بدأت في استهداف “السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها قواتها”، كما أعلنت الجماعة في بيان مطلع شهر مايو/أيار الجاري.