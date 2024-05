“كل العيون على رفح”.. موقع أمريكي يكشف تفاصيل جديدة عمن يقف وراء الصورة الشهيرة

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أنه في أعقاب الغارة الإسرائيلية الدامية على أحد المخيمات في رفح جنوبي قطاع غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تدعو الناس إلى إيلاء اهتمام أكبر للأحداث التي تقع في قطاع غزة.

وأضاف الموقع أن الجهات أو الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الصورة استعانوا بأدوات الذكاء الاصطناعي من أجل لفت انتباه الرأي العام العالمي إلى ضرورة وقف حملة التطهير الكارثية التي يعانيها سكان قطاع غزة على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الغارة تسببت في نشوب حريق في أعداد كبيرة من الخيم؛ مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 45 نازحًا فلسطينيًّا، ووصف شهود مشاهد لأشخاص وهم يحترقون.

#Rafah_Land_Of_Terrorists #AlleyesonRafah #All #Eyes #On #Rafah #SupportPalestine #SupportHumanity

Standing with Rafah. Boycotting genocide. Together, we demand justice!🇵🇸 pic.twitter.com/kgZxkgi0sE

— Fazil Hussain (@thefazilhussain) May 29, 2024