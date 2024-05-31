مظاهرة أمام قناة في فرنسا احتجاجا على إجرائها مقابلة مع نتنياهو (فيديو)

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، مظاهرة كبيرة أمام قناة “تي إف 1” الفرنسية التي أجرت مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وندد المتظاهرون في الوقفة التي دعا حزب “فرنسا الأبية”، بإجراء القناة مقابلة مع نتنياهو التي يعمل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وطالب المتظاهرون أيضا بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وندد المتظاهرون خلال تجمعهم بجرائم قوات الاحتلال وصمت المجتمع الدولي عن ما تفعله إسرائيل.

مظاهرات ضد الغارات في رفح

ويومي الاثنين والثلاثاء، تظاهر آلاف الأشخاص في باريس، احتجاجاً على الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح في قطاع غزة.

واكتظت ساحة الجمهورية في وسط العاصمة بالمحتجين، كما وُضعت الأعلام الفلسطينية على التمثال الموجود في وسطها مع لافتة كبيرة تحمل عبارة “أوقفوا الإبادة الجماعية”.

ورفع الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام شعار “أيها اليهود ومناهضو الصهيونية، نحن مع حقوق متساوية”.

وهتف المتظاهرون “إسرائيل قاتلة وماكرون متواطئ” و”كلنا أطفال غزة” و”إسرائيل تقتل أطفال فلسطين”.