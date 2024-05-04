ألمانيا تخشى تنظيم احتجاجات مناهضة لإسرائيل في الجامعات

أعرب مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية، فيليكس كلاين، عن خشيته من تصاعد الحملات المناهضة لإسرائيل بألمانيا، في ضوء الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالعديد من الجامعات الأمريكية.

وقال كلاين في تصريحات لصحيفة راينيشه بوست الألمانية الصادرة، اليوم السبت: “أتابع بقلق بالغ الأجواء العدوانية المناهضة لإسرائيل في الجامعات الألمانية، وهي أيضا ذات دوافع معادية للسامية… لم نصل إلى الأبعاد التي يرثى لها في الولايات المتحدة، لكن تبني موقف معاد للسامية أصبح منتشرا للأسف على نطاق واسع ويمكن أن يؤدي بسرعة كبيرة إلى تصعيد”.

وفضّت الشرطة الألمانية اعتصامًا في حديقة جامعة هومبولت في العاصمة برلين، نظمته مجموعة من المتضامنين مع فلسطين للتنديد بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وردد المتظاهرون خلال اعتصامهم أمس الجمعة هتافات تضامنية من بينها “غزة حرة، أوقفوا الإبادة الجماعية، تحيا فلسطين”، داعين السلطات إلى إيقاف “شحنات الأسلحة لإسرائيل”.

وطالبت رئيسة الجامعة جوليا فون بلوميتهال من المعتصمين فضّ احتجاجهم، ثم تدخلت الشرطة لإخراج المعتصمين من حديقة الجامعة، وأوقفت بعضهم.

وفي الولايات المتحدة يحتج آلاف الطلاب منذ أكثر من أسبوعين ضد الحرب الإسرائيلية وتضامنًا مع الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، وتم اعتقال نحو 2000 شخص على خلفية الاحتجاجات.

وتدور الاحتجاجات في معظمها حول مطالبة الجامعات والشركات بقطع العلاقات مع إسرائيل.

وأكد كلاين للصحيفة ضرورة أن تطبق الجامعات قواعدها الداخلية بشكل حاسم، وذلك بأن توضح عند المداخل المركزية أنه لن يتم التسامح مع الممارسة السياسية لغير الأعضاء الجامعيين، مطالبا أيضا بالإبلاغ عن التعديات على ممتلكات الغير أو الإخلال بالسلم العام.