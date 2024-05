الصحة العالمية: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى حمام دم

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، من أن هجوما عسكريا إسرائيليا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة “قد يؤدي إلى حمام دم”، داعيا إلى وقف إطلاق النار.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة إكس “تشعر منظمة الصحة العالمية بقلق عميق من أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بغزة قد تؤدي إلى حمام دم وتزيد من إضعاف النظام الصحي المعطوب أصلا”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المدينة التي يريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتياحها، وطلبت دول أوروبية والأمم المتحدة والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، من نتنياهو التخلي عن فكرة الهجوم البري على المدينة.

.@WHO is deeply concerned that a full-scale military operation in Rafah, #Gaza, could lead to a bloodbath, and further weaken an already broken health system https://t.co/96h19H0Ppm

