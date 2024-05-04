الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة للجزيرة مباشر: فرنسا رفضت دخولي لأراضيها (فيديو)

قال الطبيب البريطاني من أصل فلسطيني غسان أبو ستة، إن السلطات الفرنسية منعت دخوله اليوم السبت إلى أراضيها، على الرغم من دعوته للتحدث أمام مجلس الشيوخ الفرنسي.

وأضاف أبو ستة، في تسجيل مصور للجزيرة مباشر من داخل مقر احتجازه في مطار شارل ديغول، أن السلطات الفرنسية في المطار رفضت دخوله بحجة وجود قرار منع من الحكومة الألمانية بدخول الطبيب إلى دول منطقة شنغن.

وتابع الطبيب الفلسطيني ، الذي ظل في غزة يداوي جرحى الحرب الإسرائيلية على مدار أشهر، أن السلطات الفرنسية تملك القدرة على إصدار استثناء لقرار المنع الألماني إلا أنها رفضت ذلك.

وأوضح أبو ستة للجزيرة مباشر أن السلطات الفرنسية صادرت هاتفه في أول الأمر إلا أن ضغوط محاميه أفلحت في استرداد الهاتف.

وقال إن السلطات الفرنسية أبقته قيد الاحتجاز في المطار ورفضت عودته إلى لندن إلا على آخر رحلة مغادرة من فرنسا في العاشرة مساء.

وأوضح أبو ستة في وقت سابق على حسابه على “إكس”، أن ألمانيا أصدرت حظرا على دخوله إلى أوربا لمدة عام.

وأشار الطبيب إلى أنه كان من المقرر أن يتحدث اليوم في مجلس الشيوخ الفرنسي خلال فعالية عن “مسؤولية فرنسا في تطبيق القانون الدولي في فلسطين”.

I am at Charles De Gaule airport. They are preventing me from entering France. I am supposed to speak at the French Senate today. They say the Germans put a 1 year ban on my entry to Europe. — Ghassan Abu Sitta (@GhassanAbuSitt1) May 4, 2024

وانتقد الجراح الفلسطيني قرار منعه من دخول فرنسا قائلًا “أوربا تُسكت شهود الإبادة الجماعية بينما تقتلهم إسرائيل في السجون”.

Fortress Europe silencing the witnesses to the genocide while Israel kills them in prison. — Ghassan Abu Sitta (@GhassanAbuSitt1) May 4, 2024

ليست المرة الأولى

وقبل شهر، احتجز أبو ستة في مطار برلين بألمانيا ثم مُنع من دخول أراضيها، وكشف الطبيب الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي عقده آنذاك أمام السفارة الألمانية في لندن، عن كواليس منعه.

وقال إن السلطات الألمانية منعته من دخول أراضيها لحضور مؤتمر عن فلسطين كان من المفترض أن يقدم فيه أدلة على الحرب في غزة وإفادته كطبيب عمل في مستشفياتها خلال العدوان.

وأوضح أن السلطات الألمانية استجوبته لمدة 3 ساعات ونصف الساعة وأجبرته على مغادرة أراضيها ومنعته من إلقاء محاضرته عبر زوم أو حتى تسجيل المحاضرة وبثها على أراضيها.

وقال أبو ستة إن “ألمانيا وشركاءها يريدون إسكات الشهود وتخويفهم ومنعهم من الحديث عن ضحايا غزة ومرضاها”، وأضاف أن محاولة إسكات الأصوات الفلسطينية “أتت بنتائج عكسية”، واتهم ألمانيا بلعب دور في الإبادة الجماعية بغزة.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي انتخب غسان أبو ستة رئيسًا ممثلًا للطلاب في جامعة غلاسكو العريقة في اسكتلندا، بعد أن حصل على أكثر من 80% من أصوات الطلاب في الجامعة.

وأبو ستة هو طبيب فلسطيني يحمل الجنسية البريطانية، حمل على عاتقه نقل معاناة شعبه باللغة الإنجليزية وما يعانيه جراء العدوان الإسرائيلي المدمر الذي شنه على قطاع عزة في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.