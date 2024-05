الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة للجزيرة مباشر: فرنسا رفضت دخولي لأراضيها (فيديو)

قال الطبيب البريطاني من أصل فلسطيني غسان أبو ستة، إن السلطات الفرنسية منعت دخوله اليوم السبت إلى أراضيها، على الرغم من دعوته للتحدث أمام مجلس الشيوخ الفرنسي.

وأضاف أبو ستة، في تسجيل مصور للجزيرة مباشر من داخل مقر احتجازه في مطار شارل ديغول، أن السلطات الفرنسية في المطار رفضت دخوله بحجة وجود قرار منع من الحكومة الألمانية بدخول الطبيب إلى دول منطقة شنغن.

وتابع الطبيب الفلسطيني ، الذي ظل في غزة يداوي جرحى الحرب الإسرائيلية على مدار أشهر، أن السلطات الفرنسية تملك القدرة على إصدار استثناء لقرار المنع الألماني إلا أنها رفضت ذلك.

وأوضح أبو ستة للجزيرة مباشر أن السلطات الفرنسية صادرت هاتفه في أول الأمر إلا أن ضغوط محاميه أفلحت في استرداد الهاتف.

وقال إن السلطات الفرنسية أبقته قيد الاحتجاز في المطار ورفضت عودته إلى لندن إلا على آخر رحلة مغادرة من فرنسا في العاشرة مساء.

وأوضح أبو ستة في وقت سابق على حسابه على “إكس”، أن ألمانيا أصدرت حظرا على دخوله إلى أوربا لمدة عام.

وأشار الطبيب إلى أنه كان من المقرر أن يتحدث اليوم في مجلس الشيوخ الفرنسي خلال فعالية عن “مسؤولية فرنسا في تطبيق القانون الدولي في فلسطين”.

I am at Charles De Gaule airport. They are preventing me from entering France. I am supposed to speak at the French Senate today. They say the Germans put a 1 year ban on my entry to Europe.

— Ghassan Abu Sitta (@GhassanAbuSitt1) May 4, 2024