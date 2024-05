“الوقت ينفد”.. تحذيرات أممية من مجاعة في دارفور والأهالي يكشفون عن معاناتهم (فيديو)

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن الوقت ينفد لمنع المجاعة في إقليم دارفور غربي السودان، خصوصًا مع تصاعد القتال بمدينة الفاشر في الإقليم.

وقال البرنامج في بيان، إن “الوقت ينفد لمنع المجاعة في دارفور، حيث يُعيق تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (إحدى ولايات دارفور الخمسة) الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الغذائية إلى الإقليم”.

وأضاف: “يواجه المدنيون في الفاشر وإقليم دارفور عمومًا مستويات مدمرة من الجوع على نطاق واسع بالفعل”.

واشتكى البرنامج الأممي من أن عمليات إيصال المساعدات الغذائية إلى دارفور “تشهد تقطعًا بسبب القتال والعقبات البيروقراطية التي لا نهاية لها”، من دون أن يوضح طبيعة هذه العقبات.

وأشار إلى أن التصعيد الأخير لأعمال العنف في الفاشر “أدى إلى إيقاف قوافل المساعدات القادمة من معبر الطينة الحدودي في تشاد”، وهو ممر إنساني تم افتتاحه مؤخرًا، ويمر عبر عاصمة شمال دارفور.

WFP urgently requires unrestricted access to deliver assistance across the #Darfur region, says WFP's @micdunford.

As clashes in #Sudan's El Fasher intensify and the lean season sets in, people are resorting to consuming grass and peanut shells.

— World Food Programme (@WFP) May 3, 2024