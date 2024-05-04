تشغيل أقسام بالمستشفى الإندونيسي شمالي غزة بعد إعادة تأهيله (فيديو)

أعيد تشغيل عدد من أقسام المستشفى الإندونيسي في شمالي قطاع غزة بعد تأهيله، إذ خرج من الخدمة إثر اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي له في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى بعد محاصرته وقصفه لأيام عدة.

وسيبدأ العمل في قسمي الاستقبال والباطنة، على أن يبدأ عمل قسم القلب وتشغيل غرف العمليات الأسبوع المقبل.

وفي السياق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قطاع غزة يشهد “كارثة صحية غير مسبوقة عالميا” بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ سبعة أشهر.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن “آلة الحرب الإسرائيلية استهدفت 155 مؤسسة صحية، مما أدى إلى إخراج 32 مستشفى و53 مركزا صحيا من الخدمة وتدمير 130 سيارة إسعاف، وهو ما يشكل مجمل المنظومة الصحية التي كانت تقدم الخدمات العلاجية”.

وأضاف البيان أن “496 كادرا صحيا استشهدوا جراء الحرب، في حين اعتقلت سلطات الاحتلال 309 كوادر، وأصيب أكثر من 1500”.

وأشار إلى أن “31 غالبيتهم من الأطفال ماتوا جراء سوء التغذية والجفاف بسبب تفاقم الأزمة الصحية في القطاع، كما تم تسجيل عدد من حالات وفاة لمرضى غسيل الكلى”.

وقال البيان إن “نسبة إشغال الأسرّة بلغت نحو 250% في عدد من المستشفيات التي بقيت تعمل جزئيا”.

واستشهد نحو 35 ألفا وأصيب نحو 78 ألفا آخرين جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.