جماهير ناد تركي تستعرض دعمها لغزة في الملعب (شاهد)

أقامت جماهير فريق “أنقرة غوجو” التركي لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، عرض “تيفو” ضخمًا، دعمًا لفلسطين وتنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقبل انطلاق شارة مباراة فريقهم مع ألانيا سبور، في إطار منافسات الجولة الـ35 من الدوري التركي الممتاز، رفعت جماهير فريق العاصمة صورة عملاقة لدعم فلسطين.

Ankaragücü taraftarları Filistin'e destek amacıyla "Müslümanlar bir olacak, Zalimler yok olacak" yazılı koreografi çalışması yaptı ! 💛💙 Helal olsun Ankaragücü 👏👏 pic.twitter.com/MxQJMJ2Tor — ÇöL Fırtınası🇵🇸🇹🇷 (@colfirtinasi12) May 3, 2024

وتضمنت الصورة المسجد الأقصى وصورا لأطفال فلسطينيين مضطهدين، وآخرين يرفعون العلم الفلسطيني.

وتضمنت أيضا عبارتي “سوف يتحد المسلمون، وسيختفي الظالمون”، و”فلسطين حرة”، كما ردد المشجعون التكبير وأطلقوا هتافات منددة بإسرائيل.

Büyük #Ankaragücü taraftarına müthiş desteği için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/eUXEjkCFcj — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) May 3, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربها المدمّرة على قطاع غزة مخلّفة، حتى السبت، 34 ألفًا و654 شهيدًا، و77 ألفًا و908 مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.