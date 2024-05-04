حزب الله يستهدف مبنيين يتمركز فيهما جنود الاحتلال بمستوطنة شتولا (فيديو)

نشر مكتب الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني في بيانين منفصلين مشاهد من عملية استهداف مبانٍ يتجمع فيها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “شتولا” شمالي فلسطين المحتلة، وكذلك استهداف موقع المطلة بالأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله في بيان، اليوم السبت، عبر منصة تلغرام “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مبنيين يتموضع فيهما جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا شمالي فلسطين المحتلة”.

وفي بيان آخر، قال حزب الله “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردّا على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في كفركلا، ‏استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية موقع المطلة وحاميته وتجهيزاته ‏التجسسية بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابات مباشرة”.

في السياق، أوضح بيان للجيش الإسرائيلي أنه “رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو منطقة شتولا (شمالي إسرائيل) إضافة إلى قذيفتين صاروخيتين نحو جبل حرمون (جبل الشيخ)، ورد الجيش على مصادر النيران”.

مسيَّرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان

وفي وقت سابق اليوم، قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان، مما أدى إلى تدميره تماما، حسب إعلام محلي رسمي.

كما استهدفت مسيَّرة إسرائيلية سيارة بين قضاء بنت جبيل وبلدة كونين جنوبي لبنان، من دون سقوط إصابات، وفق إعلام رسمي.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “مسيَّرة إسرائيلية معادية نفذت عدوانا، حيث شنت غارة مستهدفة سيارة مركونة إلى جانب الطريق العام قرب محطة الأيتام بين مدينة بنت جبيل وبلدة كونين (جنوب)”.

ولم تُفِد الوكالة اللبنانية بوقوع إصابات جراء الاستهداف.

وذكرت الوكالة أيضا أن “دبابة ميركافا معادية متمركزة في مستعمرة المطلة، استهدفت أحد المنازل في بلدة كفركلا جنوبي لبنان”.

كما أفادت الوكالة بأن “الطيران الحربي المعادي شن غارة استهدفت منزلا خاليا من سكانه في بلدة طيرحرفا فدمرته بالكامل”.

وأضافت أن “أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية تعرضت لاعتداءات إسرائيلية بالقصف المدفعي حيث سُجل سقوط 4 قذائف من عيار 155 ملليمترا”.

وذكرت الوكالة أن “العدو الإسرائيلي أطلق صباحا النار في محيط راعي ماشية في الوزاني دون إصابته”.

بدوره، أعلن حزب الله في بيانين منفصلين استهداف تجهيزات تجسسية إسرائيلية في موقع الراهب “‏بالأسلحة المناسبة”، إضافة إلى استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق “إصابة مباشرة” فيهما.