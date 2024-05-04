حماس: ذاهبون إلى القاهرة بروح إيجابية

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الجمعة إنها تؤكد الروح الإيجابية “التي تعاملت بها عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار”، وإنها ستتوجه إلى القاهرة بالروح نفسها للتوصل إلى اتفاق.

وأضافت في بيان “عازمون مع قوى المقاومة الفلسطينية على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة”.

والاثنين الماضي، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن وفد (حماس) غادر القاهرة، وسيعود إليها مرة أخرى برد مكتوب على مقترح مصري بشأن صفقة تهدئة في قطاع غزة.

وفي اليوم ذاته، أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري، في كلمة بمنتدى دولي في الرياض، وجود مقترح من بلاده على طاولة المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، داعيًا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لدراسته، دون تفاصيل أكثر.

يأتي ذلك بالتزامن مع حديث إعلام إسرائيلي عن وصول مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” وليام بيرنز إلى مصر، الجمعة، للمشاركة في محادثات صفقة الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل و(حماس) منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار.