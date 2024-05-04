دفن نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في أنقرة (فيديو)

دُفن جثمان نجل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في إحدى مقابر العاصمة التركية أنقرة، بحضور والده.

وشُيّع الجثمان في مراسم شارك فيها شخصيات رسمية تركية على رأسهم نائب الرئيس جودت يلماز، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ووكيل رئيس البرلمان بكير بوزداغ، ونائب وزير الخارجية ياسين أكرم سريم، ومدير أمن أنقرة.

ووصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إلى أنقرة، مساء الجمعة، للمشاركة في مراسم تشييع نجله.

وتوفي محمد، نجل البرهان، متأثرا بإصابته بجروح خطرة في حادث مروري في أنقرة في مطلع مارس/آذار الماضي.

ونُقل محمد إلى المستشفى منذ الحادث، لكنه فارق الحياة بعد نحو شهرين من إصابته.