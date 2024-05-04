سرايا القدس تقصف تجمعًا لجنود الاحتلال وكتائب شهداء الأقصى تتوعد إسرائيل (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة لاستهدافها القوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة، كما توعدت كتائب “شهداء الأقصى” جيش الاحتلال إذا اجتاح رفح.

ونشرت السرايا فيديو، اليوم السبت، قالت إنه لقصف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على خط الإمداد لمحور نتساريم جنوب غرب مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد إطلاق رشقات صاروخية والعديد من قذائف الهاون، موضحة أن العملية جاءت في إطار معركة “طوفان الأقصى”.

كتائب شهداء الأقصى

بدورها، بثت كتائب شهداء الأقصى، التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم السبت، رسالة مصورة باللغة العربية والعبرية، تظهر تجهيزاتها وتوعدها لجيش الاحتلال إذا عاد إلى غزة من جديد واجتاح مدينة رفح.

وكتبت الكتائب في مقطع فيديو تضمن مشاهد ميدانية لتجهيز قواتها للصواريخ والقذائف “ضرباتنا الصاروخية لم تنته بعد، مقاتلونا ما زالوا في الميدان، وصناعاتنا لم تتوقف، الراجمات تم تذخيرها، ستشاهدون بأسنا الشديد، عودتكم ستكون جحيمًا عليكم”.

وتهدد إسرائيل باجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، متجاهلة التحذيرات الدولية والأممية حول الآثار المترتبة على اجتياح مدينة تكتظ بأكثر من مليون ونصف مليون نازح فلسطيني.

وتأتي المشاهد والرسائل التي تبثها المقاومة الفلسطينية في غزة بعد أكثر من 210 أيام من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي استخدمت فيه إسرائيل كل أنواع القصف، من بري وبحري وجوي، إضافة إلى اجتياح بري لغالبية مناطق القطاع، التي ادعت أنها “طهرت” الكثير من مقدرات المقاومة فيها، ويأتي ردّ المقاومة عن طريق الاستهداف والقصف يوميًّا لجنود وتجمعات الاحتلال التي لا تزال في غزة، فضلًا عن قصف المستوطنات بالرشقات الصاروخية.