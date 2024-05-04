سينما الأطفال.. نافذة على الفن وسط الحرب في غزة (فيديو)

في خضم المآسي التي تخلفها الحرب على قطاع غزة، تُعد “سينما الأطفال” نافذة هواء لطفولة تستحق الفرح والبراءة، ولو ساعات معدودة.

حاول الشاب الفلسطيني محمد الخضري إضفاء لمسة من البهجة على حياة الأطفال النازحين في رفح، فأحضر سحر السينما للصغار عبر عرض أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية.

يقول الخضري: “أقوم بهذه الفعالية منذ ما يقارب الشهر حيث يتم عرض حوالي 22 فيلمًا في مراكز إيواء مؤقتة مختلفة وبين الخيام”.

وأردف الخضري أنه يحاول تفعيل السينما يوميًّا، مضيفًا: “يحتاج الأطفال إلى تغيير نمط حياتهم جسديًّا ونفسيًّا، حيث يواجهون تحديات يومية مختلفة وظروفًا قاسية بما في ذلك القصف والحرب المستمرة منذ 7 أشهر”.

وعبّر طفل نازح عن سعادته بالمبادرة، وقال: “أحب بعض الأفلام من ضمنها “سبايدر مان” و”سبونج بوب” و”سندريلا” وأود أن أشاهدها بشدة”.

بدورها، قالت الطفلة ندى شعث: “أنا سعيدة جدًّا بوجود سينما هنا لتسلية الأطفال، سندريلا هو فيلمي المفضل بسبب نهايته الجميلة التي تضفي البهجة على قلوبنا”.

وتُقدم “سينما الأطفال” للصغار فرصة للابتعاد برهة عن واقع الدمار وإعادة الاتصال مع جزء من طفولتهم المسلوبة. فمع ترديد “يلا بينا نفرح”، تجمع الأطفال لمشاهدة فيلم “سندريلا” وسط حماس لا يخفى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 34622 شهيدا و77867 مصابا، 72% منهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار هائل وتشريد معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ونقص حاد في الغذاء والمياه.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي استشهد حتى أمس الجمعة 14944طفلا، ويعيش 17000 طفل بدون والديهم أو بدون أحدهما.