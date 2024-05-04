شاهد: مظاهرات داعمة لغزة في مدن أوروبية

انطلقت، صباح اليوم السبت، مظاهرات حاشدة في عدد من المدن الأوروبية دعمًا لغزة ورفضًا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من 210 أيام.

واحتشد المئات، حسب ما نقلت كاميرا الجزيرة مباشر، بمدن سويدية عدة، في مالمو وأوبسالا ويوتبوري، وقاموا برفع الأعلام الفلسطينية والهتاف ضد الحرب والاحتلال الإسرائيلي.

وتحتضن السويد هذا العام مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن”، وأول أمس الخميس، أعلن منظمو المسابقة حظر أي أعلام أو رموز مؤيدة للفلسطينيين خلال فعاليات المسابقة المقرر تنظيمها الأسبوع المقبل بمدينة مالمو، في حين سيُسمح برفع علم إسرائيل التي تشارك في المسابقة.

وفي الدنمارك، انطلقت مظاهرات حاشدة تندد بالعدوان على غزة، ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر انطلاق عدد من المتظاهرين بالعاصمة كوبنهاغن في حافلات إلى مدينة أودنسي للمشاركة في المظاهرة الكبرى الداعمة لفلسطين هناك.

ولم ينتظر المحتجون الوصول إلى موقع المظاهرة، وهتفوا أثناء انتقالهم في الحافلات، قائلين “فلسطين حرة حرة.. والاحتلال برة برة”.

وقالت مواطنة دنماركية إنها ذاهبة للمشاركة في الاحتجاجات لأنها لم تستطع تحمُّل ما تشاهده “على مدار 7 أشهر من الإبادة الجماعية”.

وأعربت عن غضبها من حكومة بلادها، قائلة “لا أستطيع تحمُّل عدم قيام دولتي بدور لإيقاف الحرب بل وترسل الأسلحة (لإسرائيل)، أنا غاضبة جدًّا من ذلك”.

وكشفت مشاركة أخرى في الاحتجاجات أن ما تقوم به هو “أبسط شيء يمكن أن تقدمه لغزة”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة، مخلّفة حتى السبت 34 ألفًا و654 شهيدًا، و77 ألفًا و908 مصابين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.