لتغطيتهم الحرب الإسرائيلية على القطاع.. صحفيو غزة يتسلمون جائزة “اليونسكو” لحرية الصحافة

تسلم صحفيو قطاع غزة الذين يغطون الحرب الإسرائيلية على القطاع، الجمعة، جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” لحرية الصحافة عن عام 2024.

ونيابة عنهم، تسلم نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر الجائزة في احتفال أقامته “اليونسكو” في العاصمة التشيلية سانتياغو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق 3 مايو/أيار من كل عام.

وفي كلمة له بعد تسلمه الجائزة، وصف أبو بكر منح الجائزة لصحفيي غزة بـالحدث التاريخي العظيم، معبرًا عن شعوره بـالفرح والفخر، لكنه الفرح الممزوج بالحزن على فراق شهداء الصحافة الفلسطينية، وبالتصميم والإرادة على محاسبة القتلة من الإسرائيليين ومحاكمتهم.

وشدد على أن نقابة الصحفيين ومعها الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابات الصحفيين كافة في العالم ماضون في إجراءات مقاضاة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين.

وطالب أبو بكر النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان بسرعة بدء إجراءات التحقيق في هذه الجرائم.

وبشأن مسوغات منحها الجائزة لهذا العام، قالت “اليونسكو”، في بيان نشرته الجمعة، إنه تم اختيار الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون غزة كفائزين بجائزة “اليونسكو” (غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة) عن عام 2024، بناءً على توصية من لجنة تحكيم دولية مكونة من مهنيين إعلاميين.

منح صحفيين فلسطينيين يغطون أحداث غزة جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2024https://t.co/Lru8tynRKe#حرية_الصحافة #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة pic.twitter.com/OKm48reu8g — اليونسكو (@UNESCOarabic) May 3, 2024

وأُنشئت جائزة “اليونسكو”/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة في 1997، وهي الجائزة الوحيدة من هذا النوع التي تُمنح للصحفيين ضمن منظومة الأمم المتحدة، وسُميت على اسم الصحفي الكولومبي غييرمو كانو إيسازا، الذي اغتيل أمام مكاتب صحيفته إل إسبكتادور، في بوغوتا بكولومبيا في 17 ديسمبر/كانون الأول 1986 تخليدًا لذكراه، وفق الموقع الإلكتروني “لليونسكو”.

من جانبه، قال رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين ماوريسيو فايبل: في هذه الأوقات العصيبة والمليئة باليأس، نرغب في مشاركة رسالة قوية من التضامن والاعتراف بالصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية.

وأضاف: نحن مدينون بالكثير لشجاعة هؤلاء الصحفيين والتزامهم بحرية التعبير، وفق ما نقل عنه البيان ذاته.

أما رئيس لجنة التحكيم الدولية للصحفيين المحترفين موريسيو وايبيل فقال إن جائزة غييرمو كانو تكرم كل عام شجاعة الصحفيين الذين يواجهون ظروفًا صعبة وخطرة.

وأضاف، وفق ما نقل عنه البيان: مرة أخرى هذا العام، تذكرنا الجائزة بأهمية العمل الجماعي لضمان استمرار الصحفيين في جميع أنحاء العالم في القيام بعملهم الأساس لإبلاغ الناس والتحقيق.

وحسب لجنة حماية الصحفيين الدولية، ومقرها نيويورك، استشهد ما لا يقل عن 97 صحفيًا في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 92 صحفيًا فلسطينيًا.