مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: حماس تختبئ في جامعات النخبة بأمريكا (فيديو)

علق مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، على المظاهرات والاعتصامات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة المنتشرة في الجامعات الأمريكية.

وقال إردان، خلال خطابه في الأمم المتحدة، إن هتافات من وصفهم بـ”مثيري الشغب” المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات هي دعوات “إلى تدمير إسرائيل”، مشيرًا إلى الهتاف الأبرز للطلاب “من النهر إلى البحر فلسطين ستكون حرة”.

وأضاف “كنا نعلم دائما أن حماس تختبئ في المدارس، لكنا لم ندرك أن الأمر لا يقتصر على المدارس في غزة، بل أيضًا (جامعات) هارفارد وكولومبيا”، وتابع متهكمًا “والعديد أيضًا من جامعات النخبة”.

"حماس داخل جامعات النخبة".. مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة يعلق على الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية #الجزيرة_مباشر #أمريكا #غزة pic.twitter.com/HiiFmzK2io — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2024

وأردف “الجامعات التي كان من المفترض أنها منارة لليبرالية، الآن أصبحت مكانًا للعنصرية ومعاداة السامية”.

ومنذ 18 إبريل/نيسان الماضي، تشهد عشرات الجامعات ومنها مؤسسات التعليم العالي المرموقة بالولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة.

وأصبحت الجامعات بولاية كاليفورنيا من مناطق الاحتجاج الأكثر نشاطا خلال اليوم الأخير، وقد أُزيلت مخيمات التضامن مع غزة التي أُقيمت بحرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد بضغط إدارات الجامعات والتدخل العنيف من الشرطة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربها المدمّرة على قطاع غزة مخلّفة، حتى الجمعة 34 ألفًا و622 شهيدًا، و77 ألفًا و867 مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.