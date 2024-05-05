إسرائيل تتقدم بشكوى ضد تركيا بسبب وقف العلاقات التجارية

تقدمت إسرائيل بشكوى إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ضد تركيا، بسبب قرارها وقف العلاقات التجارية بين البلدين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الاقتصاد نير بركات سلّم شكوى إسرائيل إلى الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان، خلال لقائهما في باريس نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت الهيئة الرسمية عن بركات اتهامه للرئيس التركي بمعاداة السامية، قائلًا “رجب طيب أردوغان هو طاغ لا سامي يمس بأوروبا بأسرها”.

وذكرت الهيئة أنه في أعقاب قرار تركيا تعليق التجارة مع إسرائيل، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية الليلة الماضية تقليص العلاقات الاقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وقطاع غزة، كما تسعى إسرائيل إلى بلورة بدائل واسعة للمرافق الإسرائيلية ومد يد العون للقطاعات التي تضررت من الخطوة التركية.

إسرائيل توجهت بشكوى الى oecd ضد تركياـ في أعقاب اتخاذ أنقرة قرارا أحادي الجانب لوقف العلاقات التجارية بين البلدينhttps://t.co/bz6jhKh9bN pic.twitter.com/ONe82LEWRs — مكان الأخبار (@News_Makan) May 5, 2024

يشار إلى أن نسبة واردات إسرائيل من تركيا تبلغ 5% من إجمالي ما تستورده، وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 7 مليارات دولار، العام الماضي.

والخميس، أعلنت وزارة التجارة التركية تعليق جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل، في ضوء ما وصفته الوزارة بـ”تفاقم المأساة الإنسانية” في الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن تركيا لن تتراجع عن قرارها إلا بعد ضمان تدفق غير متقطع وكافٍ للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن تعليق التجارة مع إسرائيل سيستمر حتى تأمين وقف إطلاق نار دائم في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق إلى الفلسطينيين هناك.

والجمعة، قال أردوغان إن تركيا “أغلقت باب التجارة مع إسرائيل، واعتبرت حجم التجارة الثنائي البالغ 9.5 مليارات دولار غير موجود”.