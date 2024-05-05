الشرطة الأمريكية تفض اعتصاما معارضا لحرب غزة في جامعة فرجينيا وتعتقل عددا من المشاركين (فيديو)

فضت الشرطة الأمريكية اعتصاما معارضا للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مقاما في جامعة فرجينيا، واعتقلت عددا من المشاركين فيه.

وقالت الشرطة إن الاعتصام كان “تجمُّعا غير قانوني”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أفرادا من الشرطة وهم يلقون القبض على محتجين كانوا يشاركون في الاعتصام.

وفي وقت سابق السبت، دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إلى ضرورة ممارسة الضغط على الجامعات من أجل وقف ما تشهده من احتجاجات.

وقال جونسون، في مقابلة مع موقع أكسيوس الأمريكي، إنه ينبغي التفكير في إلغاء تأشيرات الطلبة الأجانب المشاركين في المظاهرات الداعمة لفلسطين التي تجتاح الجامعات الأمريكية، مضيفا أن الطلبة الأجانب الذين يتعاطفون مع جماعات مثل حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة جماعة إرهابية، “ليس لديهم الحق” في البقاء في الولايات المتحدة.

وتشهد الجامعات الأمريكية حراكا متصاعدا، بدأ في الجامعات المرموقة مثل كولومبيا وهارفارد، لتتسع رقعته في جامعات أخرى بمختلف أنحاء البلاد.

واستدعت إدارة جامعة كولومبيا شرطة مدينة نيويورك إلى داخل حرم الجامعة لتفض اعتصام الطلبة بداخلها وتعتقل العشرات منهم، مما أشعل فتيل الاحتجاجات في الجامعات الأخرى.

وشهدت جامعات عدة أخرى تدخلا عنيفا من قوات الشرطة لفض الاعتصامات التي تطالب إدارات الجامعات بوقف التعاون مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في الشركات التي تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.