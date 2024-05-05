“القسام” تقنص جنديا إسرائيليا في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية العسكري “حماس”، اليوم الأحد، “قنص” جندي إسرائيلي وإصابته بشكل مباشر جنوبي مدينة غزة.

وبثت “القسام” مشاهد مصورة لما قالت إنه “عملية قنص جندي صهيوني في محور “نتساريم” جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت في منشور على منصة تلغرام: “تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في شارع 10 جنوب تل الهوا بمدينة غزة ويؤكدون إصابته بشكل مباشر”.

وكانت “القسام” قد أعلنت بالتعاون مع “سرايا القدس” الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتموضعة في محور “نتساريم” بصواريخ الـ “107” قصيرة المدى.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا تجمعا لقوات الاحتلال في موقع “كرم أبو سالم” ومحيطه، بصواريخ قصيرة المدى.

وقالت القناة (12) الإسرائيلية إن القصف الذي تعرضت له منطقة كرم أبو سالم، بـ10 قذائف هاون وصواريخ أخرى، أدى إلى إصابة 14 إسرائيليا، بينهم 4 بحالة خطيرة.