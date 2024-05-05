تعليق إسرائيلي على تقرير “أكسيوس” بوقف واشنطن شحنة ذخيرة لإسرائيل

نقلت قناة “كان”، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر سياسي أنه ليس لدى إسرائيل علم بأي قرار أمريكي يتعلق بوقف الدعم العسكري لها أو تخفيضه.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنه “من الممكن أن تتأخر شحنة أو أخرى، لكن التدفق مستمر ولسنا على علم بقرار سياسي بإيقافه”.

وفي وقت سابق الأحد، نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين لم يذكر اسميهما أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوقفت شحنة ذخيرة إلى إسرائيل، كان من المقرر إرسالها خلال الأسبوع الماضي.

وأشار الموقع إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعلّق فيها الولايات المتحدة شحنات الأسلحة إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقل الموقع عن المسؤولَين الإسرائيليَين أن إيقاف الشحنة أثار قلقًا شديدًا لدى إسرائيل.

وفي نهاية إبريل/نيسان، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونًا لتقديم مساعدات جديدة بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل.

وقال بايدن في خطاب عقب توقيع القانون إن المساعدات ستسهم في دعم الدفاعات الجوية الإسرائيلية، مؤكدًا أن التزام بلاده بأمن إسرائيل “لا يتزعزع”.