حزب الله يقصف مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ وإصابة أحد المنازل شمالي إسرائيل (فيديو)

أعلن “حزب الله” استهداف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ ردًا على مقتل وإصابة لبنانيين بغارة على بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

وأظهر مقطع “فيديو” حصلت عليه الجزيرة مباشر تضرر أحد المباني بشكل بالغ جراء القصف الصاروخي للحزب.

وقال الحزب في بيان، اليوم الأحد، إن عناصره استهدفوا “مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق”.

وأوضح أن الاستهداف جاء “ردًا على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل، وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين”.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام لبنانية باستشهاد 4 أشخاص من عائلة واحدة جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام: “ارتفع عدد شهداء مجزرة ميس الجبل إلى 4 من عائلة واحدة، بعد العثور على جثمان فتى تحت الأنقاض”، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح بينهما امرأة وصفت حالتها بالمتوسطة.

وذكرت الوكالة أنه أثناء قيام عدد من الأهالي بتفقد منازلهم ومحالهم التجارية والأضرار التي لحقت بها جراء الاعتداءات المتواصلة على البلدة منذ 7 أشهر، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفًا حي الجعافرة قرب البركة في بلدة ميس الجبل، محدثًا دمارًا هائلًا وموقعًا شهداء وعددًا من الجرحى وجميعهم من المدنيين.

إطلاق “حزب الله” للصواريخ تضاعف آخر 3 أشهر

في السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن معدل إطلاق “حزب الله” للصواريخ من لبنان، زاد في الأشهر الـ3 الأخيرة بأكثر من الضعف.

وبحسب الإذاعة: “لم يبق معدل إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله في الشمال ثابتًا منذ بداية الحرب، بل تتزايد تدريجيًا وبشكل ملحوظ”.

وأضافت أن “حزب الله” أطلق في يناير/كانون الأول الماضي 334 صاروخًا تجاه إسرائيل، فيما أطلق في فبراير/شباط 534 صاروخًا، وفي مارس/آذار 748 صاروخًا، وفي إبريل/نيسان أطلق حزب الله 744 صاروخًا”.

ميدانيًا، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن صاروخًا مضادًا للدبابات، أطلق من جنوب لبنان، أصاب منزلًا في مستوطنة شتولا في الجليل الغربي شمالي إسرائيل، ما أدى لحدوث أضرار مادية، من دون وقوع إصابات.

وقال “حزب الله” في بيان إن مقاتليه “استهدفوا مبنى في مستعمرة (مستوطنة) شتولا بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة”.

وأضاف في بيان آخر أن “المقاومة قصفت مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي وانتشارًا لجنوده وآلياته في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ما أدى إلى إصابتها واندلاع النيران فيها”.

وفي بيان ثالث، أعلن “حزب الله” استهداف مبنى في “مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته بشكل مباشر”.