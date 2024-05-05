حكومة نتنياهو تقرر إغلاق مكاتب “الجزيرة” في إسرائيل (فيديو)

صدّقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجماع، اليوم الأحد، على “مشروع قانون إغلاق قناة الجزيرة”، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية.

وقال نتنياهو “الحكومة برئاستي قررت بالإجماع إغلاق قناة التحريض (الجزيرة) في إسرائيل”. وفي تسجيل مصوّر أعلن وزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب الجزيرة، وأمر بمصادرة معدات البث التابعة لها.

وبموجب قرار الإغلاق، أمر الوزير الإسرائيلي بمصادرة الأجهزة “المستخدمة في نقل محتوى القناة” ويشمل ذلك معدات التحرير والتوجيه والكاميرات والميكروفونات وخوادم الإنترنت وأجهزة الحواسيب المحمولة بالإضافة إلى معدات البث اللاسلكي وبعض الهواتف المحمولة.

وقالت الهيئة الإسرائيلية “صدّقت الحكومة بالإجماع في جلستها اليوم على مشروع قانون إغلاق قناة الجزيرة، وقد امتنع وزراء المعسكر الوطني عن التصويت”.

פה אחד: ההצעה לסגור את ערוץ אל-ג'זירה בישראל אושרה בישיבת הממשלה@Segev_Yuval pic.twitter.com/a4opctF2J3 — גלצ (@GLZRadio) May 5, 2024

وأضافت “كان من المقرَّر إجراء التصويت على إغلاق القناة قبل أيام في المجلس السياسي الأمني، إلا أن نتنياهو قرر إرجاءه، إثر معارضة رئيسَي الشاباك والموساد، بسبب خشيتهما التأثير في المفاوضات الجارية بشأن صفقة التبادل”.

وكانت المستشارة القانونية للحكومة (غالي بهراف ميارا) قد منحت الضوء الأخضر لتصويت الحكومة على إغلاق قناة الجزيرة، وفق ما ذكرت الهيئة الإسرائيلية.

وقالت إنها “أوضحت في رسالة بعثت بها إلى وزارة الاتصالات أن هناك صعوبة قضائية جوهرية، لعدم عقد جلسة استماع للجزيرة قبل توقيع أمر الاغلاق، إلا أنها لن تدعي وجود مانع قانوني بسبب ذلك”.

تأجيل التصويت

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر قد أرجأ، يوم الجمعة، التصويت على قرار إغلاق قناة الجزيرة حتى اليوم الأحد، وفق ما أفادت هيئة البث.

ولم يصوت ​​في جلسته أول أمس على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، رغم الضوء الأخضر الذي تلقاه من المستشارة القانونية للحكومة لإجراءات تقضي بإغلاقها، وقالت هيئة البث “كان مقرَّرًا طرح هذا الموضوع للتصويت مساء الخميس في جلسة الحكومة”.

وذكرت أن من البنود التي كان متوقعًا طرحها خلال الجلسة من أجل الموافقة عليها، إجراءات بوقف بث القناة باللغتين العربية والإنجليزية من خلال مقدمي المحتوى في إسرائيل، وإغلاق مكاتب القناة، وحجب الوصول إلى مواقعها الإلكترونية.

“على رأسها قناة الجزيرة”

وصوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، في مطلع إبريل/نيسان المنقضي، لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بحظر وسائل إعلام أجنبية “تضر بالأمن في إسرائيل” على رأسها قناة الجزيرة.

ويمنح هذا القانون -الذي اصطُلح على تسميته “قانون الجزيرة” وأُقر بأغلبية 70 صوتًا مقابل 10- نتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدَفة، وصولًا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.

ودعا نتنياهو إلى إقرار هذا القانون خلال الجلسة العامة للكنيست، حسب بيان صادر عن حزبه الليكود، قال فيه إن نتنياهو سيتخذ بعد ذلك إجراءً فوريًّا لإغلاق قناة الجزيرة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وعقب تصديق الكنيست على القانون، قال نتنياهو “قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم، وحان الوقت لطردها”.

وأضاف أنه ينوي التحرك فورًا -وفقًا للقانون الجديد- لوقف نشاط قناة الجزيرة، واتهمها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليًّا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول “وحرضت على جنودنا”، على حد قوله.