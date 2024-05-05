حماس تعلن انتهاء جولة المفاوضات في القاهرة ومغادرة وفدها

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انتهاء “جولة المفاوضات الحالية في (العاصمة المصرية) القاهرة”، مشيرة إلى أن وفد الحركة سيغادر “القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة”.

وذكرت (حماس) في بيان، مساء الأحد، أن وفدها “سلّم الإخوة الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة”.

وأكدت الحركة “تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى”.

مواقف إيجابية

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية إن الحركة عقدت اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال وفدها إلى القاهرة.

وأضاف هنية أن الحركة “حمَّلت وفدها مواقفها الإيجابية والمرنة مع أهمية الارتكاز على أن الأولوية لدى الحركة هي لوقف العدوان على شعبنا”، مؤكدًا أن الحركة ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل، ينهي العدوان ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى.

وقال هنية إن “العالم بات رهينة لحكومة متطرفة، لديها كمّ هائل من المشاكل السياسية ومن الجرائم التي ارتُكبت في غزة، ورئيسها (بنيامين نتنياهو) يريد اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة”.

وشدد على أن “أمريكا هي من أعطت غطاءً لهذا الاحتلال، وهي من يجب أن يوقفه بدلًا من تزويده بأسلحة الدمار والإبادة”.