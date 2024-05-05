رئيس مجلس النواب الأمريكي يهدد الطلبة الأجانب المشاركين في مظاهرات دعم فلسطين

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، يوم السبت، إنه ينبغي إلغاء تأشيرات الطلبة الأجانب المشاركين في المظاهرات الداعمة لفلسطين، التي تجتاح الجامعات الأمريكية.

وأضاف جونسون، في مقابلة مع موقع أكسيوس الأمريكي، أن هناك العديد من الطرق من أجل “الضغط على الجامعات لوقف العنف والدمار بسبب احتجاجات الطلبة ضد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس”.

وأوضح رئيس مجلس النواب الأمريكي أن من بين الأمور التي يجب أن تكون مطروحة للبحث إلغاء تأشيرات الطلبة الأجانب المشاركين في المظاهرات من ناحية، وكذلك إلغاء الإعفاءات الضريبية للضغط على الجامعات بشأن المظاهرات من ناحية أخرى.

وقال جونسون إن الطلبة الأجانب الذين يتعاطفون مع جماعات مثل حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة جماعة إرهابية، “ليس لديهم الحق” في البقاء في الولايات المتحدة.

وتشهد الجامعات الأمريكية حراكا متصاعدا، بدأ في الجامعات المرموقة مثل كولومبيا وهارفارد، لتتسع رقعته في جامعات أخرى بمختلف أنحاء البلاد.

واستدعت إدارة جامعة كولومبيا شرطة مدينة نيويورك إلى داخل حرم الجامعة لتفض اعتصام الطلبة بداخلها وتعتقل العشرات منهم، مما أشعل فتيل الاحتجاجات في الجامعات الأخرى.

وشهدت جامعات عدة أخرى تدخلا عنيفا من قوات الشرطة لفض الاعتصامات التي تطالب إدارات الجامعات بوقف التعاون مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في الشركات التي تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.