طلبة في أيرلندا وسويسرا يعتصمون بجامعاتهم للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

نظم طلبة في جامعة ترينيتي كوليدج دبلن في أيرلندا وجامعة لوزان بسويسرا اعتصامين احتجاجا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، لينضموا بذلك إلى موجة من المظاهرات تجتاح الجامعات الأمريكية وجامعات أخرى في العالم.

وفي دبلن، نصب الطلبة خياما مما أجبر الجامعة على تقييد دخول الحرم الجامعي، اليوم السبت، وإغلاق معرض “كتاب كيلز” أحد أهم عناصر الجذب السياحي في أيرلندا.

وأقيم مخيم الاحتجاج بعد أن قال اتحاد الطلبة إن الجامعة فرضت عليه غرامة قدرها 214 ألف يورو (230 ألف دولار) بسبب خسائر تكبدتها نتيجة احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية لا تتعلق فقط بالحرب الإسرائيلية على غزة.

ويطالب المحتجون جامعة ترينيتي كوليدج بقطع العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات بإسرائيل.

ونشر رئيس اتحاد الطلبة لازلو مولنارفيا صورة لمقاعد مكدسة عند مدخل المبنى الذي يضم معرض “كتاب كيلز”.

وأشارت جامعة ترينيتي كوليدج إلى أنها قصرت دخول الحرم الجامعي على الطلبة والموظفين والمقيمين لضمان السلامة، وأن معرض “كتاب كيلز” سيُغلق يوم السبت.

وقالت رئيسة الجامعة ليندا دويل في بيان صدر قبل أيام إن الجامعة تراجع استثماراتها، لكن القرار يعود إلى الأكاديميين فيما يتعلق بالعمل مع المؤسسات الإسرائيلية.

وفي جامعة لوزان السويسرية، سيطر نحو 100 طالب على مبنى وقدّموا مطالب عدة، من بينها إنهاء التعاون العلمي مع إسرائيل.

وقال أحد المحتجين للتلفزيون السويسري “الفلسطينيون يموتون منذ أكثر من 200 يوم، لكن لا أحد يسمعنا”.

وأضاف “الآن هناك حركة عالمية لدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات، لكن هذا لا يحدث. ولهذا السبب نريد إشراك الجامعات الآن”.

وذكرت الجامعة أنها قد تسمح للطلبة بالبقاء في المبنى حتى الاثنين المقبل، بشرط ألا يعطل ذلك العمل في الحرم الجامعي.

وقال رئيس الجامعة فريدريك هيرمان لراديو (آر تي إس) “نحن في الجامعات لسنا مطالبين باتخاذ مواقف سياسية”.

تمثال الأديب الفرنسي فيكتور هوغو بمدخل جامعة السوربون الفرنسية متوشحًا بالكوفية الفلسطينية خلال احتجاجات الطلاب في حرم الجامعة تضامنًا مع #غزة. في رأيك.. ما هي رسالة طلاب الجامعات بتوشيح الرموز التاريخية بالكوفية الفلسطينية؟#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/YPF4YF7jUx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 4, 2024

ومنذ 18 من إبريل/نيسان الماضي، تشهد جامعات أمريكية حراكا طلابيا داعما لقطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، ليتسع لاحقا وينتقل إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند.

ويشن جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 112 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، مما استدعى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا.