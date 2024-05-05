علم فلسطين في حفل تخرُّج بجامعة ميشيغان.. حراك الطلبة يتسع رغم استمرار الاعتقالات (شاهد)

عطّل محتجون مؤيدون للفلسطينيين لمدة وجيزة حفل تخرُّج بجامعة ميشيغان بالولايات المتحدة، السبت، بينما اشتبك متظاهرون مع الشرطة في جامعة فرجينيا، في الوقت الذي تستعد فيه الجامعات الأمريكية لمزيد من الاضطرابات خلال احتفالات التخرج.

ويحتشد طلبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة أو يقيمون خيامًا في عشرات الجامعات للاحتجاج على الحرب المستمرة منذ أشهر في غزة، ولمطالبة الرئيس جو بايدن الذي يدعم إسرائيل ببذل المزيد من الجهد لوقف إراقة الدماء في غزة.

Pro-Palestinian protestors have begun demonstrating during the University of Michigan's commencement ceremony in Ann Arbor, MI. pic.twitter.com/PEl9AmxET3 — Annie Bryson (@anniebryson28) May 4, 2024

كما يطالبون جامعاتهم بسحب استثماراتها من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية، مثل شركات توريد الأسلحة.

وأظهرت مقاطع مصورة، جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، عشرات الطلبة وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية التقليدية وقبعات التخرج، ويلوّحون بالأعلام الفلسطينية أثناء سيرهم في الممر الأوسط لاستاد ميشيغان في آن أربور، وسط هتافات من حشد يُقدَّر بالآلاف.

🇵🇸 Graduates at the University of Michigan demonstrate for Palestine at the commencement ceremony in Ann Arbor today. “Disclose, divest, we will not stop, we will not rest.” 🇵🇸❤️ pic.twitter.com/ogbg5Tq3vL — Adam Y. Abusalah (@adam_abusalah) May 4, 2024

واستمر الحفل ورافقت شرطة الحرم الجامعي المتظاهرين نحو الجزء الخلفي من الاستاد، لكن لم يتم إلقاء القبض على أي شخص، وفق المتحدثة باسم الجامعة كولين ماستوني.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع المزيد من الأحداث في الجامعات الأمريكية، حيث تباينت وجهات النظر بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، وأحيانًا ما كان يحدث ذلك بشكل عنيف خلال الأسبوعين الماضيين. واستدعت جامعات عديدة، بما فيها جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، الشرطة لقمع الاحتجاجات.

“مخيم التضامن من أجل غزة”

وفي السياق، دعا مسؤولو وحدة الأمن بجامعة فيرجينيا، في منشور عبر منصة إكس، الطلبة إلى “الابتعاد عن مناطق معيَّنة”، وسط انتشار ملحوظ لقوات الشرطة في الحرم الجامعي.

وردًّا على ذلك، أصدرت مجموعة قدّمت نفسها باسم “مخيم التضامن من أجل غزة” بيانًا ذكرت فيه أن إدارة جامعة فرجينيا “حولت الحرم الجامعي إلى منطقة عسكرية”، داعية إدارة الجامعة إلى قطع الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل.

واعتقلت الشرطة حتى الآن أكثر من 2000 متظاهر من جامعات في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ 18 من إبريل/نيسان الماضي، تشهد جامعات أمريكية حراكًا طلابيًّا داعمًا لقطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، لتتسع لاحقًا وتنتقل إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند.