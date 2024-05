علم فلسطين في حفل تخرُّج بجامعة ميشيغان.. حراك الطلبة يتسع رغم استمرار الاعتقالات (شاهد)

عطّل محتجون مؤيدون للفلسطينيين لمدة وجيزة حفل تخرُّج بجامعة ميشيغان بالولايات المتحدة، السبت، بينما اشتبك متظاهرون مع الشرطة في جامعة فرجينيا، في الوقت الذي تستعد فيه الجامعات الأمريكية لمزيد من الاضطرابات خلال احتفالات التخرج.

ويحتشد طلبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة أو يقيمون خيامًا في عشرات الجامعات للاحتجاج على الحرب المستمرة منذ أشهر في غزة، ولمطالبة الرئيس جو بايدن الذي يدعم إسرائيل ببذل المزيد من الجهد لوقف إراقة الدماء في غزة.

Pro-Palestinian protestors have begun demonstrating during the University of Michigan's commencement ceremony in Ann Arbor, MI. pic.twitter.com/PEl9AmxET3

كما يطالبون جامعاتهم بسحب استثماراتها من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية، مثل شركات توريد الأسلحة.

وأظهرت مقاطع مصورة، جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، عشرات الطلبة وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية التقليدية وقبعات التخرج، ويلوّحون بالأعلام الفلسطينية أثناء سيرهم في الممر الأوسط لاستاد ميشيغان في آن أربور، وسط هتافات من حشد يُقدَّر بالآلاف.

🇵🇸 Graduates at the University of Michigan demonstrate for Palestine at the commencement ceremony in Ann Arbor today.

“Disclose, divest, we will not stop, we will not rest.” 🇵🇸❤️ pic.twitter.com/ogbg5Tq3vL

