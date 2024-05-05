كتائب القسام تنشر فيديو قصف موقع كرم أبو سالم العسكري (شاهد)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة (حماس)، مقطع “فيديو” لقصف موقع كرم أبو سالم العسكري برشقة صاروخية من طراز “رجوم”، وإيقاع جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

ويظهر المقطع الذي نشرته كتائب القسام، مساء الأحد، عملية تجهيز الصواريخ ثم إطلاقها.

وقالت كتائب القسام إن مقطع “الفيديو” هو لـ”دك مقر قيادة العدو وتحشداته داخل موقع كرم أبو سالم العسكري شرق مدينة رفح برشقة صاروخية من طراز (رجوم) وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح”.

وأعلنت كتائب القسام، في وقت سابق الأحد، أن مقاتليها استهدفوا موقع كرم أبو سالم “بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “تم تحديد نحو 10 عمليات إطلاق قذائف كانت تعبر من المنطقة المحاذية لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم”.

وقالت القناة (12) الخاصة، إن القصف أدى إلى إصابة 14 إسرائيليا، بينهم 4 بحالة خطرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن 4 جنود على الأقل أصيبوا بجروح متفاوتة جراء الاستهداف، مشيرة إلى أن مروحيات وصلت إلى المكان لإجلائهم.