للمرة الثانية.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع مفوض الأونروا من دخول غزة

أعلن فيليب لازاريني المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن السلطات الإسرائيلية منعته من الدخول إلى قطاع غزة للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع، دخل لازاريني قطاع غزة 4 مرات.

وكتب لازاريني، اليوم الأحد، على منصة (إكس): “في هذا الأسبوع، رفضوا -للمرة الثانية- دخولي إلى غزة حيث كنت أعتزم أن أكون مع زملائنا في أونروا بمن فيهم أولئك على الخطوط الأمامية”.

وأضاف: “تواصل السلطات الإسرائيلية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأمم المتحدة”.

وتابع “في الأسبوعين الماضيين فقط، سجّلنا 10 حوادث شملت إطلاق نار على قوافل وعمليات اعتقال موظفين لدى الأمم المتحدة تضمّنت تنمرًّا وتجريدهم من ملابسهم وتهديدات بالسلاح وتأخيرًا لفترات طويلة عند نقاط التفتيش ما أجبر القوافل على التحرك في الظلام أو إجهاض مهمتها”.

#Gaza: The Israeli Authorities continue to deny humanitarian access to the United Nations.

Just this week, they have denied – for the second time- my entry to Gaza where I planned to be with our @UNRWA teams including those on the front lines.

The past while recorded an…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 5, 2024