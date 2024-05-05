مع اتساع المقاطعة.. سهم ستاربكس ينخفض 31% ويبلغ أدنى مستوى له منذ 4 سنوات

تراجع سهم ستاربكس للمقاهي المدرج في بورصة نيويورك بأكثر من 31%، منذ التصاعد العالمي لمقاطعة العلامة التجارية المتهمة بدعم إسرائيل التي تخوض حربًا على قطاع غزة.

واستنادًا إلى بيانات الشركة في وول ستريت، تراجع السهم بنسبة 31% منذ اتساع رقعة المقاطعة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبلغ سعر سهم الشركة في إغلاق جلسة الجمعة 73.11 دولارًا، نزولًا من 107.1 دولارات في ختام تعاملات 16 نوفمبر.

وعلى الرغم من الدعوات إلى مقاطعة علامات تجارية متهمة بدعم إسرائيل، بما فيها ستاربكس، منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن ذروة الدعوات كانت في منتصف نوفمبر.

أدنى مستوى منذ 2020

وفي ختام جلسة الجمعة، مقارنة مع إغلاق جلسة الخميس، تراجع سهم الشركة بنسبة 2.43%، ليبلغ أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2020.

وفي 30 من إبريل/نيسان الماضي، أعلنت ستاربكس أرباحًا وإيرادات ربع سنوية أضعف من المتوقع للربع الأول من 2024، إذ بلغت ربحية سهم الشركة في الربع الأول 68 سنتًا مقابل 79 سنتًا متوقعة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة لاكسمان ناراسيمهان في بيان حينها “الشركة تعمل اليوم في بيئة مليئة بالتحديات، ولا تعكس نتائج هذا الربع قوة علامتنا التجارية أو قدراتنا أو الفرص المقبلة”.

وفي السابع من أكتوبر الماضي، أطلقت حماس عملية طوفان الأقصى، شاركت فيها فصائل فلسطينية أخرى في غزة، ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

ومنذ ذلك الحين، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة التي أسفرت عن 34654 شهيدًا و77908 مصابين معظمهم من النساء والأطفال.