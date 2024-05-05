مع اتساع المقاطعة.. سهم ستاربكس ينخفض 31% ويبلغ أدنى مستوى له منذ 4 سنوات

تراجع سهم ستاربكس للمقاهي المدرج في بورصة نيويورك بأكثر من 31%، منذ التصاعد العالمي لمقاطعة العلامة التجارية المتهمة بدعم إسرائيل التي تخوض حربا على قطاع غزة.

واستنادا إلى بيانات الشركة في وول ستريت، تراجع السهم بنسبة 31% منذ اتساع رقعة المقاطعة منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبلغ سعر سهم الشركة في إغلاق جلسة الجمعة، 73.11 دولارا، نزولا من 107.1 دولارات في ختام تعاملات 16 نوفمبر.

وعلى الرغم من الدعوات إلى مقاطعة علامات تجارية متهمة بدعم إسرائيل، بما فيها ستاربكس، منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن ذروة الدعوات كانت في منتصف نوفمبر الماضي.

أدنى مستوى منذ 2020

وفي ختام جلسة الجمعة، مقارنة مع إغلاق جلسة الخميس، تراجع سهم الشركة بنسبة 2.43%، ليبلغ أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2020.

وفي 30 إبريل/نيسان الماضي، أعلنت ستاربكس عن أرباح وإيرادات ربع سنوية أضعف من المتوقع للربع الأول 2024، إذ بلغت ربحية سهم الشركة في الربع الأول 68 سنتًا مقابل 79 سنتًا متوقعة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة لاكسمان ناراسيمهان في بيان حينها، إن الشركة تعمل اليوم في بيئة مليئة بالتحديات، لا تعكس نتائج هذا الربع قوة علامتنا التجارية أو قدراتنا أو الفرص المقبلة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت حماس عملية طوفان الأقصى، شاركت فيها فصائل فلسطينية أخرى في غزة، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

ومنذ ذلك الحين، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة والذي أسفر عن استشهاد 34654 وإصابة 77908 معظمهم من النساء والأطفال.