هنية: أولويتنا وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق شامل ونتنياهو يخترع مبررات لتخريب جهود الوسطاء

كشف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الحركة عقدت اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال وفدها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمواصلة التفاوض حول الأوضاع في غزة.

وقال هنية في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن حماس أجرت -تأكيدًا على الجدية والإيجابية قبل الجولة الحالية للمفاوضات- اتصالات مع الوسطاء ومع فصائل المقاومة الفلسطينية.

“مواقف إيجابية ووقف العدوان”

وأضاف هنية أن الحركة “حمَّلت وفدها مواقفها الإيجابية والمرنة مع أهمية الارتكاز على أن الأولوية لدى الحركة هي لوقف العدوان على شعبنا، وهو موقف جوهري ومنطقي، ويؤسس لمستقبل أكثر استقرارًا”.

وأوضح أن حركة حماس ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل، ينهي العدوان ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى.

“نتنياهو يخترع المبررات لتخريب جهود الوسطاء”

وأشار هنية إلى أن “العالم بات رهينة لحكومة متطرفة، لديها كمّ هائل من المشاكل السياسية ومن الجرائم التي ارتُكبت في غزة، ورئيسها (بنيامين نتنياهو) يريد اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة”.

وشدد على أن “أمريكا هي من أعطت غطاءً لهذا الاحتلال، وهي من يجب أن يوقفه بدلًا من تزويده بأسلحة الدمار والإبادة”.

“ذاهبون إلى القاهرة بروح إيجابية”

والجمعة، قالت حماس إنها تؤكد الروح الإيجابية “التي تعاملت بها عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار”، وإنها ستتوجه إلى القاهرة بالروح نفسها للتوصل إلى اتفاق.

وأضافت في بيان “عازمون مع قوى المقاومة الفلسطينية على إنضاج الاتفاق، بما يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار وإنجاز صفقة تبادل جادة”.

والاثنين الماضي، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن وفد حماس غادر القاهرة، وسيعود إليها مرة أخرى برد مكتوب على مقترح مصري بشأن صفقة تهدئة في قطاع غزة.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تُجري إسرائيل وحركة حماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.