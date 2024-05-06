أساتذة بجامعة شيكاغو: لن نقلق من خسارة وظائفنا بينما أهل غزة يفقدون حياتهم (فيديو)
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6/5/2024
أعرب أساتذة بجامعة شيكاغو الأمريكية عن تضامنهم مع طلبة الجامعة، مطالبين إدارتها باحترام حرية التعبير والسماح للطلبة بالتعبير عن آرائهم في الحرم الجامعي.
كما أكد أساتذة جامعة شيكاغو في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، رفضهم التطهير العرقي الذي يحدث في قطاع غزة.
وفيما يلي أبرز ما ورد في المؤتمر الصحفي:
- إذا استدعت الجامعة الشرطة للطلبة فسوف نكون معهم ولن نقلق من خسارة وظائفنا بينما أهل غزة يفقدون حياتهم.
- القانون الأمريكي يحترم حرية التعبير وعلى الإدارة حماية الاحتجاجات السلمية.
- أي اعتداء على طلابنا بسبب رفض الإبادة في غزة أمر لا يمكن تبريره.
- الطلبة المحتجون تعرضوا لحملات تحريض مرفوضة.
- نستغرب تعليق الجامعة للمفاوضات مع الطلبة الرافضين للتعاون مع إسرائيل.
- نستغرب إلغاء الجامعات للاحتفالات بسبب الخوف من ترديد الطلبة شعارات أو لبس كوفية.
- نساند رفض الطلبة المحتجين للاستثمارات الجامعية المتعلقة بالتعاون مع إسرائيل في عمليات التسليح.
- نطالب رئيس الجامعة بالعودة إلى التفاوض مع الطلبة والاستماع لآرائهم الشجاعة.
- الاعتصام لا يعطل الدراسة وطلابنا هم قادة المستقبل ونطالب الإدارة باحترام آرائهم.
- طلابنا يحتجون على المجازر اليومية في غزة والحملة العسكرية المحتملة على رفح ونحن تعلمنا منهم.
- نطالب بالتحقيق مع الإدارة لاستدعاء الشرطة إلى الحرم الجامعي.
- نرفض شراكة الجامعة مع الجيش الإسرائيلي.
- الجيش الإسرائيلي استخدم جامعة الإسراء في غزة مقرًّا عسكريًّا وهذا مرفوض.
- لا ينبغي أن تستهدف الجيوش الأهداف المدنية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات.
المصدر : الجزيرة مباشر