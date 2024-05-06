أساتذة بجامعة شيكاغو: لن نقلق من خسارة وظائفنا بينما أهل غزة يفقدون حياتهم (فيديو)

أعرب أساتذة بجامعة شيكاغو الأمريكية عن تضامنهم مع طلبة الجامعة، مطالبين إدارتها باحترام حرية التعبير والسماح للطلبة بالتعبير عن آرائهم في الحرم الجامعي.

كما أكد أساتذة جامعة شيكاغو في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، رفضهم التطهير العرقي الذي يحدث في قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز ما ورد في المؤتمر الصحفي: