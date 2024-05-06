استشهد والدها خلال صلاته.. هبة الفرا “مؤثرة غزية” تروي بألم وصدمة كيف نال منها الموت (فيديو)

استشهد 7 من أفراد عائلتها خلال حزام ناري استهدف خيامهم في منطقة تل الجنان بخان يونس جنوبي قطاع غزة، والدها وإخوتها الأربعة وابن أختها وزوجة أخوها، كلهم استشهدوا أمام عينيها خلال بداية الشهر الماضي.

هذا ما روته المؤثرة الفلسطينية هبة الفرا للجزيرة مباشر بألم وصدمة كبيرة خصوصًا عندما رأت والدها الذي استشهد خلال صلاته، وبقية أفراد العائلة الذين لا تعلم أين دفنوا فيما علق بعضهم تحت ركام.

هبة وفيما كانت تحاول إنقاذ أمها لتخرجها من الخيمة بعد أن سمعت صراخها طلبا للمساعدة، أصيبت بطلقات نارية على مستوى الكتف والظهر فيما أصيبت بشظية في ساقها، لتقول إنها توقعت أن تستشهد منذ أول طلقة، كما أنها اكتشفت مؤخرًا أنها مصابة بفيروس الكبد الوبائي.

ليش استهدفونا

بكت الناشطة السابقة على منصات التواصل الاجتماعي فقد أفراد عائلتها، مؤكدة أنها لم تعد حتى قادرة على إعالة من تبقّى منهم رغم حاجتهم إليها خصوصًا الأطفال منهم وإخوتها المقعدين وأمها المصابة، مضيفة في هذا السياق أنها كانت تنشط من قبل على منصات التواصل لتستطيع تأمين النقود للاهتمام بهم، ولكنها لم تعد قادرة على ذلك الآن.

وعن قصة نزوحهم إلى مناطق عدة لم يجدوا فيها ملاذا آمنًا، تضيف أن الرحلة لم تكن آمنة وأنهم اضطروا للتنقل من مكان إلى آخر داخل خان يونس بسبب قصف الاحتلال المتواصل.

وتساءلت “ليش استهدفونا نحنا بالذات، نحن مواطنون عاديون لا ننتمي لأي فصيل؟”، مضيفة أنها تشعر بالخوف من دخول قوات الاحتلال إلى رفح حسب الأخبار التي يتم ترديدها هنا وهناك، لأنه لم يعد يوجد مكان آمن يذهبون إليه.

ووجهت رسالة إلى المجتمع الدولي والعالم بأنهم بحاجة إلى وقف الحرب بعد 7 أشهر، وبحاجة للأكل والشرب وارتداء ملابس نظيفة ولائقة، كما أنهم بحاجة للاستحمام والعودة إلى بيوتهم والعيش بسلام وأمان.