الأونروا ترفض إخلاء مواقعها في رفح رغم تهديدات الاجتياح البري

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنها لن تترك مواقعها في مدينة رفح، رغم طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاء شرقي المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت الوكالة الأممية، اليوم الاثنين، في منشور عبر منصة إكس، إن هجوم إسرائيل على رفح يعني المزيد من المعاناة والقتلى المدنيين، مضيفة أن “العواقب ستكون مدمرة على 1.4 مليون شخص”.

وأكدت الوكالة أنها ستحافظ على وجودها في رفح لأطول فترة ممكنة وستواصل تقديم المساعدات المنقذة لحياة الناس.

An Israeli offensive in #Rafah would mean more civilian suffering & deaths. The consequences would be devastating for 1.4 million people@UNRWA is not evacuating: the Agency will maintain a presence in Rafah as long as possible & will continue providing lifesaving aid to people pic.twitter.com/8anQ8Eq6Gv

— UNRWA (@UNRWA) May 6, 2024