سياسة|قطاع غزة

غالانت يبلغ أوستن ببدء عملية عسكرية في رفح وأوامر للسكان بالإجلاء

بدء عملية إجلاء المناطق الشرقية في المدينة

جيش الاحتلال يستعد لعملية رفح (غيتي)
6/5/2024-|آخر تحديث: 6/5/202410:48 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، بدء عملية إجلاء المناطق الشرقية في رفح تمهيدًا لعملية برية محتملة بالمدينة الواقعة أقصى جنوبي قطاع غزة.

وطلب جيش الاحتلال من سكان شرقي رفح المغادرة “مؤقّتًا” إلى منطقة المواصي جنوب غربي القطاع، وأفاد بأنه تم إلقاء المنشورات من الجو وإرسال الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية فضلًا عن بث المعلومات عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.

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وقال الجيش في بيان إنه لن يضع إطارًا زمنيًا لإخلاء رفح وسيجري “تقييمات عملياتية”، وإن الإخلاء جزء من عملية “محدودة النطاق”، وبحسب التقديرات يوجد حوالي 100 ألف مدني في المنطقة التي سيتم إخلاؤها.

قرار بدء عملية عسكرية

وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، نظيره الأمريكي لويد أوستن بقرار حكومة تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح، وذكر غالانت أنه “لم يعد هناك خيار آخر، وهذا يعني بدء العملية الإسرائيلية في رفح”، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

أوامر إجلاء

وقال شهود في رفح لرويترز إن بعض العائلات الفلسطينية تغادر من مناطق شرق المدينة اليوم بعد تلقي أوامر من جيش الاحتلال بالإخلاء.

وتزعم إسرائيل أن رفح هي المعقل الأخير لحماس، رغم تحذيرات دولية وإقليمية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.5 مليون نازح فيها.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الإخلاء “جزء من خططنا لتفكيك حماس، تلقينا بالأمس تذكيرا عنيفا بحضورهم وقدراتهم العملية في رفح”، مضيفا أن الإخلاء هو “لإبعاد الناس عن الخطر”.

وأعلن جيش الاحتلال، الأحد، مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين جراء سقوط صواريخ في منطقة معبر كرم أبو سالم بجنوب إسرائيل، والذي يفصل بينها وبين قطاع غزة. وأوضح الجيش أن إطلاق الصواريخ تمّ من منطقة مجاورة لمدينة رفح.

وأصيب الجنود وهم موجودون على مقربة من تجهيزات عسكرية ثقيلة ودبابات وجرافات متمركزة في المنطقة. وتبنّت كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- إطلاق هذه الصواريخ، بينما أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد  34683 شخصا و 78018 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار هائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب بكوارث وأزمات إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات