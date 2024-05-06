غالانت يبلغ أوستن ببدء عملية عسكرية في رفح وأوامر للسكان بالإجلاء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، بدء عملية إجلاء المناطق الشرقية في رفح تمهيدًا لعملية برية محتملة بالمدينة الواقعة أقصى جنوبي قطاع غزة.

وطلب جيش الاحتلال من سكان شرقي رفح المغادرة “مؤقّتًا” إلى منطقة المواصي جنوب غربي القطاع، وأفاد بأنه تم إلقاء المنشورات من الجو وإرسال الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية فضلًا عن بث المعلومات عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان إنه لن يضع إطارًا زمنيًا لإخلاء رفح وسيجري “تقييمات عملياتية”، وإن الإخلاء جزء من عملية “محدودة النطاق”، وبحسب التقديرات يوجد حوالي 100 ألف مدني في المنطقة التي سيتم إخلاؤها.

قرار بدء عملية عسكرية

وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، نظيره الأمريكي لويد أوستن بقرار حكومة تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح، وذكر غالانت أنه “لم يعد هناك خيار آخر، وهذا يعني بدء العملية الإسرائيلية في رفح”، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

אחרי ההודעה של אוסטין, לשכת שר הביטחון גלנט שיחררה הודעה על השיחה: "שר הביטחון הדגיש בפני מזכיר ההגנה כי לא נותרה ברירה והמשמעות היא תחילת הפעולה הישראלית ברפיח"@ItayBlumental https://t.co/JfYWoMl7HV — כאן חדשות (@kann_news) May 6, 2024

أوامر إجلاء

وقال شهود في رفح لرويترز إن بعض العائلات الفلسطينية تغادر من مناطق شرق المدينة اليوم بعد تلقي أوامر من جيش الاحتلال بالإخلاء.

وتزعم إسرائيل أن رفح هي المعقل الأخير لحماس، رغم تحذيرات دولية وإقليمية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.5 مليون نازح فيها.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الإخلاء “جزء من خططنا لتفكيك حماس، تلقينا بالأمس تذكيرا عنيفا بحضورهم وقدراتهم العملية في رفح”، مضيفا أن الإخلاء هو “لإبعاد الناس عن الخطر”.

جيش الدفاع يبدأ بإجلاء الفلسطينيين المدنيين من شرقي رفح استعدادًا لعملية برية، والناطق العسكري يدعو سكان الأحياء الشرقية إلى مغادرة الأحياء مؤقتًا والتوجه إلى المواصي حيث تم توسيع المنطقة الانسانيةhttps://t.co/BTKsCRp0tT pic.twitter.com/GDxraMlVSh — مكان الأخبار (@News_Makan) May 6, 2024

وأعلن جيش الاحتلال، الأحد، مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين جراء سقوط صواريخ في منطقة معبر كرم أبو سالم بجنوب إسرائيل، والذي يفصل بينها وبين قطاع غزة. وأوضح الجيش أن إطلاق الصواريخ تمّ من منطقة مجاورة لمدينة رفح.

وأصيب الجنود وهم موجودون على مقربة من تجهيزات عسكرية ثقيلة ودبابات وجرافات متمركزة في المنطقة. وتبنّت كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- إطلاق هذه الصواريخ، بينما أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 34683 شخصا و 78018 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار هائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب بكوارث وأزمات إنسانية غير مسبوقة في القطاع.