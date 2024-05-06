الاحتلال يحاصر مسعفين متطوعين ويفجّر نقطة طبية في مخيم طولكرم (فيديو)

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجموعة من المسعفين المتطوعين لديها، داخل منزل في مخيم طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وإنها تلك القوات بدأت هدم واجهات المنزل.

وأضافت الجمعية في بيان مقتضب، أنها تعمل بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي بهذا الشأن.

وفي وقت لاحق قالت الجمعية في بيان إن قوات الاحتلال قامت بتفجير النقطة الطبية التابعة لها في مخيم طولكرم؛ مما أدى إلى تلف كافة المعدات الطبية الموجودة داخل النقطة الطبية وخروجها من الخدمة.

وقالت الجمعية، إن قوات الاحتلال ما زالت تعيق تحرك طواقم الإسعاف لنقل المصابين والمرضى خلال عملياتها العسكرية في مخيمي طولكرم ونور شمس بمحافظة طولكرم.

🚨عاجل: قامت قوات الإحتلال الاسرائيلي بتفجير النقطة الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم #طولكرم، ما أدى إلى تلف كافة المعدات الطبية الموجودة داخل النقطة الطبية وخروجها عن الخدمة.#لست_هدفا pic.twitter.com/CV1EiFgX00 — PRCS (@PalestineRCS) May 6, 2024

حصار مستمر

ومنذ فجر الاثنين، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم، وحاصرته من كافة الجهات وحظرت التجول.

وقال شهود لوكالة الأناضول إن جيش الاحتلال شرع في عملية تجريف بنية تحتية ومحال تجارية ومنازل، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وتحدث الشهود عن سماع أصوات انفجارات بين الحين والآخر في المخيم، موضحين أن الجيش بدأ أيضًا إجلاء عائلات فلسطينية من حي السوالمة في المخيم، كما يحاصر مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، ويفتش سيارات الإسعاف.

الهلال الأحمر:

فيديو يوثق الدمار الذي خلفه اعتداء قوات الاحتلال على النقطة الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني قبل عدة أيام في مخيم نور شمس في طولكرم pic.twitter.com/TN16P63AXD — عبد الله (@Abdell_33) December 19, 2023

واستُشهد 5 فلسطينيين داخل منزل استهدفه جيش الاحتلال في بلدة دير الغصون شمال طولكرم أول أمس السبت، واحتجز الجيش جثث 4 منهم.

وأعلن جيش الاحتلال أنه “قتل 5 مسلحين فلسطينيين قرب طولكرم شمالي الضفة الغربية، في عملية شملت محاصرته مبنى 12 ساعة، وأصيب خلالها جندي إسرائيلي”.

​​​​​​​وبموازاة حربه على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة مخلّفا 496 شهيدا ونحو 4 آلاف و950 جريحا، فضلا عن نحو 10 آلاف معتقل.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على قطاع غزة، أسفرت عن 34683 شهيدا و78018 مصابا معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن دمار هائل في البنى التحتية والمباني؛ مما تسبب في كوارث وأزمات إنسانية غير مسبوقة في القطاع.