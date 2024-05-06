السيسي يعلق على إعلان حماس قبول مقترح الهدنة وتبادل الأسرى

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن “تطورات إيجابية” تمر بها المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح للرئيس المصري عبر حسابه الموثق بمنصة إكس، عقب إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إبلاغ مصر وقطر موافقة الحركة على مقترح الهدنة مع إسرائيل.

وقال السيسي “أتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة”.

وأضاف “أدعو كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد، للوصول إلى اتفاق يؤدي الى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وإتمام استبدال الرهائن والسجناء”.

اتابع عن كثب التطورات الايجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة، وأدعو كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي الى إنهاء المأساة الانسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 6, 2024

وفي وقت سابق اليوم، قالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان على موقعها إن هنية أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير (رئيس) المخابرات (العامة) المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، دون مزيد من التفاصيل.

ويشن جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربًا مدمرة على قطاع غزة، تسببت في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، ودمار هائل في البنى التحتية​​​​، مما استدعى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.