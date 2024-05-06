بايدن يحذر نتنياهو مجددا من أي اجتياح لرفح ويطالبه بفتح معبر كرم أبو سالم “فورا”

كشف موقع واللا الإخباري الإسرائيلي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم فورًا لدخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد تعرُّض مواقع عسكرية على مقربة منه للهجوم بالصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 4 من جنوده وإصابة 11 آخرين.

وفي وقت سابق الاثنين، جرى اتصال هاتفي بين نتنياهو وبايدن، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه جاء على خلفية الجهود الأمريكية لمنع شن إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقل موقع واللا عن مسؤول أمريكي -لم يسمّه- قوله إن بايدن طالب نتنياهو بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم فورًا. وادعى المسؤول أن نتنياهو وعد بإعادة فتح المعبر لدخول المساعدات الإنسانية.

ويُعَد كرم أبو سالم المعبر الرئيسي بين إسرائيل وقطاع غزة لمرور شاحنات المساعدات الإنسانية.

بايدن يحذر نتنياهو مجددا من أي اجتياح لرفح

في السياق، أكد بايدن في اتصاله مع نتنياهو “موقفه الواضح” إزاء اجتياح رفح، وفق ما أعلن البيت الأبيض، بعد دعوة جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرقي المدينة في جنوبي قطاع غزة.

وتأتي المكالمة بينما يبذل بايدن جهودًا دبلوماسية لإنجاح المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار، كما يُتوقع وصول العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى البيت الأبيض، اليوم.

وأشارت الرئاسة الأمريكية إلى أن بايدن “جدد تأكيد موقفه الواضح” خلال المحادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك في بيان مقتضب أصدره البيت الأبيض بشأن فحوى المكالمة.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي على آخر مستجدات المحادثات المتصلة بالإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة.

في الأثناء، وافق نتنياهو على “ضمان بقاء معبر كرم أبو سالم مفتوحًا أمام المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين إليها”، وفق ما أفاد البيت الأبيض في نص مكالمتهما، بعدما أغلقت إسرائيل المعبر الرئيسي إلى غزة.

وكان متحدث باسم مجلس الأمن القومي قد أعلن قبل المحادثة أن “الإدارة الأمريكية أبلغت الحكومة الإسرائيلية بوضوح بموقفها إزاء أي اجتياح بري كبير لرفح”.

وأضاف المتحدث “ما زلنا نعتقد أن اتفاقًا بشأن عملية إفراج عن الرهائن هي أفضل وسيلة للحفاظ على حياتهم وتجنب اجتياح رفح حيث يلجأ أكثر من مليون شخص. تلك المحادثات مستمرة حاليًّا”.

ونهاية إبريل/نيسان الماضي، قال بايدن لنتنياهو إن اجتياح رفح سيكون “خطأ”، وأعلنت واشنطن مرارًا أنها لا تؤيد شن أي هجوم في المدينة من دون خطة ذات صدقية لمساعدة نحو 1.2 مليون مدني نزحوا إليها هربًا من معارك أكثر حدة في أنحاء أخرى من القطاع.