بلجيكا تدرس فرض عقوبات إضافية على إسرائيل وتحذر من خطة اجتياح رفح

قالت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، إن بلادها تدرس فرض عقوبات إضافية على إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.

وانتقدت في منشور لها على منصة إكس، اليوم الإثنين، الخطة الإسرائيلية لشن هجوم محتمل على مدينة رفح بالقطاع.

وحذرت المسؤولة البلجيكية من أن الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح، قد يؤدي إلى مجزرة.

وأضافت أنها تعتزم التواصل مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، بالتوازي مع دراسة بلادها فرض عقوبات إضافية على إسرائيل.

The Israeli call for the evacuation of the citizens and refugees of #Rafah, and the announced invasion, will lead to massacre. Belgium is working on further sanctions against ISR. I will meet with Palestinian MFA Dr. Malki this noon. @pmofa — Petra De Sutter (@pdsutter) May 6, 2024

وكانت دي سوتر قد أعلنت في إبريل/ نيسان الماضي، أن بلادها ستقود مبادرة مراجعة الاتفاقية التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية في سوق الاتحاد الأوروبي، قبل أن يقر مجلس العاصمة البلجيكية بروكسل، في الشهر ذاته، مقترحا يحظر المشتريات العامة للمنتجات المصنعة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت إسرائيل صباح اليوم نحو 100 ألف فلسطيني بإخلاء المناطق الشرقية من مدينة رفح والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غربي قطاع غزة.

وتزعم تل أبيب أن رفح هي المعقل الأخير لحماس، وتتجاهل تحذيرات دولية وإقليمية من تداعيات كارثية حال اجتياحها، في ظل وجود نحو مليون ونصف مليون نازح فيها.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 34683 وإصابة 78018 معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن دمار هائل في البنى التحتية والمباني؛ مما تسبب في كوارث وأزمات إنسانية غير مسبوقة في القطاع.