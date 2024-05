بلجيكا تدرس فرض عقوبات إضافية على إسرائيل وتحذر من خطة اجتياح رفح

قالت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، إن بلادها تدرس فرض عقوبات إضافية على إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.

وانتقدت في منشور لها على منصة إكس، اليوم الإثنين، الخطة الإسرائيلية لشن هجوم محتمل على مدينة رفح بالقطاع.

وحذرت المسؤولة البلجيكية من أن الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح، قد يؤدي إلى مجزرة.

وأضافت أنها تعتزم التواصل مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، بالتوازي مع دراسة بلادها فرض عقوبات إضافية على إسرائيل.

The Israeli call for the evacuation of the citizens and refugees of #Rafah, and the announced invasion, will lead to massacre.

Belgium is working on further sanctions against ISR. I will meet with Palestinian MFA Dr. Malki this noon. @pmofa

— Petra De Sutter (@pdsutter) May 6, 2024