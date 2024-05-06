بيان بشأن معبر رفح مع بدء جيش الاحتلال إجلاء مدنيين من جنوب غزة

أفادت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، اليوم الإثنين، باستمرار العمل في معبر رفح البري حيث تم فتح البوابة المصرية لاستقبال حافلات المسافرين.

وأضافت في بيان لها عبر فيسبوك “نهيب بالإخوة المواطنين أخذ المعلومات المتعلقة بالمعابر من المصادر الرسمية وهي هيئة المعابر والحدود”.

وكانت وسائل إعلام عربية قد تداولت أنباء صباح اليوم، عن إغلاق مصر لمعبر رفح بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية إجلاء للمناطق الشرقية لمدينة رفح تمهيدًا لعملية عسكرية فيها.

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال، في بيان له، إنه يدعو السكان المدنيين إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح، إلى منطقة المواصي. وأضاف “هذه العملية ستمضي قدما بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت”.

وقال سكان فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات مكتوبة باللغة العربية يطالبهم بمغادرة مناطق سكناهم والتوجه إلى “المناطق الآمنة”.

ويُشار إلى أن المنطقة التي طالب جيش الاحتلال بإخلائها، تضم معبر رفح البري على الحدود مع مصر، وهو المعبر الرئيسي الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والوحيد الذي يستخدمه الفلسطينيون بغزة للسفر إلى الخارج.

كما يستخدم معبر رفح لنقل عشرات من الفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة يوميا لتلقي العلاج بالخارج في ظل شح الإمكانيات الطبية في مستشفيات القطاع.