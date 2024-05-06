خليل الحية يكشف تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حركة حماس

كشف نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، خليل الحية، تفاصيل المقترح الذي قدّمه الوسطاء في قطر ومصر ووافقوا عليه.

وقال خلال حوار مع الجزيرة، الاثنين، إن المقترح يتضمن 3 مراحل، كل مرحلة تستمر 42 يومًا، ويتضمن انسحابًا كاملًا من غزة وعودة النازحين وتبادلًا للأسرى.

وأكد أن نص مقترح وقف إطلاق النار يتضمن ترابط المراحل في التنفيذ.

وأوضح أن جيش الاحتلال سينسحب من محور نتساريم كاملًا في المرحلة الأولى، وسيعود إلى مناطق محاذية للحدود داخل قطاع غزة.

كما سيُسمَح خلال المرحلة الأولى بحرية عودة النازحين دون قيود، “وهذا نص واضح في مقترح الاتفاق”، وفقًا للحية.

وقال إنه في اليوم الأول للمرحلة الأولى من الاتفاق سيكون هناك “التزام واضح بوقف العمليات العسكرية مؤقتًا”.

وبيَّن أنه في المرحلة الأولى أيضًا، ستجري المفاوضات غير المباشرة بالوساطة المصرية والقطرية على “مفاتيح التبادل” اللاحقة.

وأضاف أن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة سيكون خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن في مرحلته الثانية الإعلان المباشر عن “وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم”.

وأكد أن نص المقترح يتضمن نصًّا على كسر الحصار بشكل كامل في المرحلة الثالثة.

وبيَّن أن الوسطاء نقلوا إلى حركة حماس أن “الرئيس الأمريكي يلتزم التزامًا واضحًا بضمان تنفيذ الاتفاق”.

وقال إنهم حققوا في هذا الاتفاق أهداف وقف إطلاق النار وعودة النازحين والإغاثة وصفقة تبادل جادة.

وأضاف “قدّمنا التنازل لنفتح الباب لوقف الحرب المجنونة، ولتكون هناك عملية تبادل حقيقية للأسرى”.

وختم بقوله “ننتظر إجابة الاحتلال على موافقتنا على مقترح وقف إطلاق النار”.

​​​​​​​وفي وقت سابق مساء الاثنين، قالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان على موقعها إن هنية أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار”، دون مزيد من التفاصيل.