دعم واسع لرائد أعمال أمريكي وعد بتعيين الطلاب المناصرين لفلسطين

واجه أندرو دودوم رائد الأعمال ومؤسس شركة (هيمس)، هجومًا من مؤيدي إسرائيل بعد تعبيره عن دعمه للطلاب المشاركين في الاعتصامات المناصرة لفلسطين، وعرضه توظيفهم في شركته.

وكان أندرو قد كتب عبر حسابه على إكس “الشجاعة الأخلاقية أهم من الشهادة الجامعية، وإذا كنت تتظاهر حاليًا ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ومن أجل سحب استثمارات جامعتكم من إسرائيل، فاستمر في ذلك، إنها ناجحة”.

وأضاف “هناك الكثير من الشركات والرؤساء التنفيذيين المتحمسين لتوظيفك، بغض النظر عن تخصصك الجامعي”، مشاركًا رابطًا للتقديم في شركته.

Moral courage > College degree If you’re currently protesting against the genocide of the Palestinian people & for your university’s divestment from Israel, keep going. It’s working. There are plenty of companies & CEOs eager to hire you, regardless of university discipline.… — andrewdudum (@AndrewDudum) May 1, 2024

وشارك عدد من المستثمرين الداعمين لإسرائيل بنيتهم بيع كل أسهمهم في الشركة، وسط دعوات مستمرة لكل الداعمين بسحب استثماراتهم.

وأظهرت بيانات “السهم”، انخفاضه بنسبة 14% منذ كتابة التدوينة، حيث يسجل في وقت كتابة المادة 11.36 دولارا.

Great time to buy stocks for $HIMS and support people with moral high grounds. https://t.co/GMy14lZZ0X — Jabran Rafique (@jabranr) May 4, 2024

ووجه الناشطون عبر المنصات التحية لأندرو على موقفه المميز والشجاع، رغم معرفته بالعواقب التي قد تتسبب بها الجماعات الداعمة لإسرائيل.

وطالب رواد المنصات بدعم الشركة وشراء أسهمها، حيث تمثل فرصة استثمارية في ظل الانخفاض، كما سيكون دعمًا مبنيًا على موقف أخلاقي مميز من الشركة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت نحو 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.