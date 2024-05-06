سياسة|الولايات المتحدة

دعم واسع لرائد أعمال أمريكي وعد بتعيين الطلاب المناصرين لفلسطين

“الشجاعة الأخلاقية أهم من الشهادة الجامعية”

مخيم نصبه الطلاب في جامعة جنوب كاليفورنيا احتجاجا على الحرب في غزة
مخيم نصبه الطلاب في جامعة جنوب كاليفورنيا احتجاجا على الحرب في غزة (رويترز)
6/5/2024-|آخر تحديث: 6/5/202411:32 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

واجه أندرو دودوم رائد الأعمال ومؤسس شركة (هيمس)، هجومًا من مؤيدي إسرائيل بعد تعبيره عن دعمه للطلاب المشاركين في الاعتصامات المناصرة لفلسطين، وعرضه توظيفهم في شركته.

وكان أندرو قد كتب عبر حسابه على إكس “الشجاعة الأخلاقية أهم من الشهادة الجامعية، وإذا كنت تتظاهر حاليًا ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ومن أجل سحب استثمارات جامعتكم من إسرائيل، فاستمر في ذلك، إنها ناجحة”.

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وأضاف “هناك الكثير من الشركات والرؤساء التنفيذيين المتحمسين لتوظيفك، بغض النظر عن تخصصك الجامعي”، مشاركًا رابطًا للتقديم في شركته.

 

وشارك عدد من المستثمرين الداعمين لإسرائيل بنيتهم بيع كل أسهمهم في الشركة، وسط دعوات مستمرة لكل الداعمين بسحب استثماراتهم.

وأظهرت بيانات “السهم”، انخفاضه بنسبة 14% منذ كتابة التدوينة، حيث يسجل في وقت كتابة المادة 11.36 دولارا.

 

ووجه الناشطون عبر المنصات التحية لأندرو على موقفه المميز والشجاع، رغم معرفته بالعواقب التي قد تتسبب بها الجماعات الداعمة لإسرائيل.

وطالب رواد المنصات بدعم الشركة وشراء أسهمها، حيث تمثل فرصة استثمارية في ظل الانخفاض، كما سيكون دعمًا مبنيًا على موقف أخلاقي مميز من الشركة.

 

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت نحو 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

المصدر : الجزيرة مباشر