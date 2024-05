دعم واسع لرائد أعمال أمريكي وعد بتعيين الطلاب المناصرين لفلسطين

واجه أندرو دودوم رائد الأعمال ومؤسس شركة (هيمس)، هجومًا من مؤيدي إسرائيل بعد تعبيره عن دعمه للطلاب المشاركين في الاعتصامات المناصرة لفلسطين، وعرضه توظيفهم في شركته.

وكان أندرو قد كتب عبر حسابه على إكس “الشجاعة الأخلاقية أهم من الشهادة الجامعية، وإذا كنت تتظاهر حاليًا ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ومن أجل سحب استثمارات جامعتكم من إسرائيل، فاستمر في ذلك، إنها ناجحة”.

وأضاف “هناك الكثير من الشركات والرؤساء التنفيذيين المتحمسين لتوظيفك، بغض النظر عن تخصصك الجامعي”، مشاركًا رابطًا للتقديم في شركته.

Moral courage > College degree

If you’re currently protesting against the genocide of the Palestinian people & for your university’s divestment from Israel, keep going. It’s working.

There are plenty of companies & CEOs eager to hire you, regardless of university discipline.…

— andrewdudum (@AndrewDudum) May 1, 2024